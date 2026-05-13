Sevilla remonta un 0-2 ante Villarreal y roza la salvación

Hay victorias que valen una temporada, y la de hoy en el Sánchez-Pizjuán tiene aroma a permanencia. El Sevilla tiró de casta para remontar un inicio de pesadilla ante un Villarreal que, pese a su calidad, pecó de falta de tensión cuando más apretaba el hambre sevillista. El encuentro arrancó con un guion aterrador para la grada local; sin apenas esforzarse, el Villarreal desnudó las carencias de un Sevilla timorato y frío.

En solo veinte minutos, el tridente amarillo hizo de las suyas. Primero fue Gerard Moreno, quien definió con clase tras un pase quirúrgico de Mikautadze, y poco después el propio Mikautadze empujaba a placer un balón servido por Moleiro para poner el 0-2 en el marcador. El silencio se apoderó de Nervión, pero fue entonces cuando el Sevilla decidió que no era el día para rendirse y abandonó la posesión contemplativa para lanzarse al ataque.

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La reacción no vino solo desde la táctica, sino desde el corazón de Oso. El jugador más incisivo del primer acto se inventó una jugada de dibujos animados al realizar un control orientado espectacular, recortar al central y batir a Tenas con un remate ajustado. Este gol espoleó a un Sevilla que se adueñó del balón ante un Villarreal desconectado. El premio a la insistencia llegó en el tiempo añadido de la primera parte, cuando Kike Salas desató la locura con un gran disparo que ponía las tablas antes de marchar a vestuarios.

En la reanudación, Marcelino intentó renovar la energía de su equipo con la entrada de Partey y Buchanan, pero la inercia era ya imparable para los locales. El Sevilla siguió escorando el campo hacia el área de Tenas, amenazando constantemente por el costado de un Oso eléctrico. La remontada definitiva se fraguó a veinte minutos del final gracias a la potencia de Akor Adams. El nigeriano cazó un balón y soltó un latigazo espectacular que se coló por la escuadra, certificando el 3-2 y la explosión de júbilo en la grada.

El tramo final fue un ejercicio de supervivencia y oficio. El Villarreal intentó despertar a golpe de urgencias y tuvo el empate en un disparo de Pau Navarro, pero Carmona apareció de forma heroica para sacar el balón bajo palos con la cabeza. Con el pitido final, el Sevilla celebra su tercer triunfo consecutivo bajo el mando de Luis García Plaza, una racha que le permite acariciar la permanencia mientras deja a un Villarreal apático sumido en las dudas.

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Resumen del partido

Ficha técnica:

2.- Villarreal: Arnau Tenas; Freeman, Pau Navarro, Renato Veiga, Pedraza, Pépé (Buchanan, minuto 60), Parejo (Comesaña, minuto 69), Gueye (Partey, minuto 60), Moleiro, Gerard Moreno y Mikautadze (Ayoze, minuto 69).

3.- Sevilla: Odysseas, Carmona, Azpilicueta, Kike Salas, Suazo; Agoumé, Sow (Gudelj, minuto 86), Vargas (Juanlu, minuto 69), Oso; Akor Adams (Castrin, minuto 86) y Maupay (Alexis, minuto 70).

Goles: 1-0, minuto 13: Gerard Moreno. 2-0, minuto 20: Mikautadze. 2-1, minuto 36: Oso. 2-2, minuto 45+2: Kike Salas. 2-3, minuto 71: Akor Adams.

Árbitro: Mateo Busquets (Comité balear). Mostró tarjeta amarilla a Ayoze y Renato Veiga por el Villarreal, y a Carmona por el Sevilla.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 36 de la Liga EA Sports disputado en el estadio de La Cerámica ante 17.325 espectadores.