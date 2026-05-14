10 datos de la jornada 36

1 - El Betis, a la Liga de Campeones 20 años después

El 6 de diciembre de 2005, con una derrota por 0-1 con el Anderlecht, fue el último partido en la Liga de Campeones del Betis, que selló este martes su regreso a la máxima competición europea 20 años después, con su triunfo por 2-1 frente al Elche. Su entrenador entonces era Lorenzo Serra Ferrer y el equipo verdiblanco fue eliminado en la primera fase, en un grupo que completaban el Chelsea y el Liverpool.

2 - Del Athletic al Athletic, el Espanyol gana 18 jornadas después

El Espanyol no había ganado desde el pasado 22 de diciembre, cuando venció por 1-2 al Athletic Club en San Mamés. Después de 18 jornadas, con doce derrotas y seis empates, de nuevo ante el conjunto bilbaíno, volvió a ganar en LaLiga EA Sports cuando el descenso más lo amenazaba, al imponerse de nuevo a los rojiblancos por 2-0. Aún no está salvado. Sí el Athletic.

3 - 3 victorias seguidas del Sevilla 2 años después

El Sevilla, que levantó un 2-0 al Villarreal para ganar por 2-3 en el estadio de la Cerámica, encadenó tres triunfos por primera vez en los últimos dos años para acercarse a la permanencia, ya con 43 puntos. No lo hacía desde el 22 de abril de 2024, cuando ganó de forma sucesiva al Getafe, a Las Palmas y al Mallorca.

4 – Sexta jornada consecutiva sin ganar del Girona

El Girona salvó un punto en Montilivi ante la Real Sociedad (1-1), al igualar a su rival en la segunda parte, pero continuó con su inercia negativa de las últimas jornadas, ya por los seis encuentros consecutivos sin ganar que lo mantienen al borde del descenso, con un punto de ventaja sobre las posiciones directas a Segunda División.

5 – El Rayo se salva tras 5 jornadas sin perder

El empate a uno del Rayo Vallecano en Valencia fue suficiente para la salvación ya matemática del conjunto madrileño, por los duelos directos que quedan en las dos últimas citas. Los 44 puntos que tiene ahora son una garantía en ese sentido. A ellos ha llegado gracias a cinco jornadas seguidas sin perder, con dos victorias y tres igualadas.

6 – Séptima derrota en 9 salidas del Mallorca

El Mallorca, que cayó por 3-1 con el Getafe, ha perdido en siete de sus últimas nueve salidas en LaLiga EA Sports para recaer a zona de descenso, en plena pugna por la permanencia. Sólo ha sumado cuatro de los últimos 27 puntos lejos de su estadio.

7- El Levante gana 2 partidos seguidos por primera vez en la temporada

Vencedor la pasada jornada por 3-2 ante Osasuna y este martes por 2-3 al Celta, el Levante sumó dos victorias seguidas por primera vez en la temporada que lo proponen para la salvación en LaLiga EA Sports, aunque sigue en zona de descenso.

8 – Una derrota tras once victorias imposibilita el reto de los 100 puntos del Barcelona

Derrotado por el Alavés (1-0), el Barcelona perdió después de once victorias consecutivas, ya con el título asegurado, pero sin posibilidad por ese marcador de alcanzar los cien puntos que se había propuesto en las jornadas finales del torneo.

9 - El Atlético enlaza dos triunfos ligueros fuera tras 10 salidas

El Atlético de Madrid, que doblegó por 1-2 a Osasuna, encadenó dos victorias como visitante en LaLiga EA Sports después de diez salidas o cinco meses y medio, desde que venció por 0-2 al Betis y por 0-1 al Getafe entre el 27 de octubre y el 23 de noviembre de 2025. En el anterior choque lejos de su estadio, superó por 0-2 al Valencia.

10 – Mbappé y Carvajal reaparecen 2 partidos después

Dani Carvajal y Kylian Mbappé reaparecieron este jueves, en el triunfo por 2-0 del Real Madrid contra el Oviedo, después de dos encuentros de baja por lesión, al entrar en el minuto 65 en sustitución de Trent Alexander Arnold y en el 69 por Gonzalo García, respectivamente.