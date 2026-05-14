Con la llegada de Cáceres, Uruguay comienza su preparación para el Mundial

El jugador del América mexicano fue el primero en llegar al recinto de la Asociación Uruguaya de Fútbol, a donde arribó con una máscara debido a un trauma en el rostro (arco cigomático) tras un golpe durante el partido de ida de los cuartos de final de la Liga MX ante Pumas.

Pese a que no se hizo pública, el seleccionador Marcelo Bielsa presentó la lista ampliada de futbolistas reservados para el torneo y, a partir de esa base, tendrá hasta el 30 de mayo para confirmar los 26 mundialistas definitivos.

El gran asunto que sobrevoló la confección de la lista es la presencia o no de Luis Suárez, máximo goleador histórico de la Celeste con 69 tantos y 143 internacionalidades.

El delantero del Inter Miami dejó la selección en septiembre de 2024, pero en los últimos días había reabierto la puerta a un regreso con declaraciones en las que afirmó que "jamás le diría que no a la selección".

En el centro del campo, Federico Valverde, Manuel Ugarte y Giorgian De Arrascaeta son considerados intocables en el esquema. Este último acelera su recuperación después de haber sido operado de una fractura de clavícula del hombro derecho.

Valverde, por su parte, terminó en el hospital la semana pasada tras un golpe en la cabeza en un incidente con su compañero del Real Madrid Aurélien Tchouaméni, con indicación médica de hasta catorce días de inactividad.

Caso más grave es el de Joaquín Piquerez, que sufrió una rotura de ligamentos en el tobillo derecho y aún se desconoce si llegará a tiempo para la competición internacional.

El último examen de la Celeste antes de esta concentración fue en marzo, cuando empató 1-1 con Inglaterra gracias a un gol de penalti de Valverde en el tiempo añadido. Tres días después, igualó 0-0 ante Argelia.

Uruguay está en el Grupo H y debutará el 15 de junio ante Arabia Saudí en el Hard Rock Stadium de Miami. Luego enfrentará a Cabo Verde el día 21 en el mismo estadio y concluirá la fase de grupos contra España el 26 de junio en el Estadio de Guadalajara, en México.

La Celeste, bajo la dirección de Bielsa, terminó cuarta en las eliminatorias de la Conmebol y llegará al torneo con el recuerdo amargo de Catar 2022, cuando quedó eliminada en la fase de grupos.