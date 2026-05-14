Mbappé, aún líder sin gol y entre pitos a falta de dos jornadas

Ninguno de los ocho primeros de la clasificación marcó ningún gol en la penúltima cita del campeonato.

Sí lo hizo Alexander Sorloth, con el Atlético de Madrid, para alcanzar los trece aciertos; también Georges Mikautadze, con 12 con el Villarreal, y Cucho Hernández, que marcó uno de los dos tantos -ya suma once- del retorno a la Liga de Campeones del Betis después de 20 años de ausencia.

- Con 24 goles: Mbappé (FRA) (8p) (Real Madrid).

- Con 22 goles: Muriqi (KOS) (4p) (Mallorca).

- Con 17 goles: Budimir (CRO) (5p) (Osasuna)

- Con 16 goles: Lamine Yamal (1p) (Barcelona)

- Con 15 goles: Ferran Torres (Barcelona); Vínicius (BRA) (3P) (Real Madrid); Oyarzabal (6p) (Real Sociedad)

- Con 14 goles: Borja Iglesias (4p) (Celta)

- Con 13 goles: Sorloth (NOR) (Atlético de Madrid); Lewandowski (POL) (1p) (Barcelona)

- Con 12 goles: Toni Martínez (Alavés); Mikautadze (GEO) (Villarreal).

- Con 11 goles: Lucas Boyé (ARG) (3p) (Alavés); Raphinha (BRA) (3p) (Barcelona); 'Cucho' Hernández (COL) (1p) (Betis).

- Con 10 goles: De Frutos (Rayo Vallecano); Akor Adams (NGR) (2p) (Sevilla); Moleiro y Gerard Moreno (2p) (Villarreal).

- Con 9 goles: Guruzeta (1p) (Athletic); Ez Abde (MAR) (Betis); Jutglá (Celta); André Silva (POR) (2p) (Elche); Vanat (UKR) (2p) (Girona); Espí (Levante); Viñas (1p) (Oviedo); Hugo Duro (1p) (Valencia).

- Con 8 goles: Julián Álvarez (ARG) (2p) (Atlético de Madrid); Rashford (ING) (Barcelona); Antony (BRA) (Betis); Rafa Mir (1p) (Elche); Guedes (POR) (Real Sociedad)

- Con 7 goles: Griezmann (FRA) (Atlético de Madrid); Dani Olmo (Barcelona); Fornals (Betis); Pere Milla y Kike García (1p) (Espanyol); Iván Romero y Etta Eyong (CMR) (1 con el Villarreal) (Levante); (Levante); Samu Costa (POR) (Mallorca); Oskarsson (ISL) (Real Sociedad) y Pépé (CIV) (Villarreal).

- Con 6 goles: Robert Navarro y Nico Williams (1p) (Athletic); Fermín (Barcelona); Álvaro Rodríguez (URU) (Elche); Arambarri (URU) (2p) y Satriano (URU) (Getafe); Tsygankov (UKR) (Girona); Ilyas Chaira (Oviedo); Brais Méndez (1p) (Real Sociedad); Ramazani (BEL) (1p) (Valencia); Buchanan (CAN) (Villarreal).

- Con 5 goles: Nico González (ARG) (Atlético de Madrid); Iago Aspas (2p) (Celta); Carlos Romero y Roberto (1p) (Espanyol); Ounahi (1p) (MAR) y Stuani (URU) (2p) (Girona); Víctor Muñoz (Osasuna); Fede Valverde (URU), Bellingham (ING) y Gonzalo García (Real Madrid); Djibril Sow (SUI) (Sevilla).

- Con 4 goles: Carlos Vicente (3p) (Alavés); Sancet (2p) (Athletic); Ruibal (Betis); Swedberg (SUE) y Hugo Álvarez (Celta); Germán Valera (Elche); Borja Mayoral (Getafe); Reina (MAR) (Oviedo); Álvaro García (Rayo Vallecano); Güler (TUR) (Real Madrid); Carlos Soler (Real Sociedad); Isaac (Sevilla); Diego López (Valencia); Pape Gueye (SEN) (Villarreal).

- Con 3 goles: Almada (ARG), Lookman (NIG) (1p) y Giuliano Simeone (ARG) (Atlético de Madrid); Araujo (URU) (Barcelona); Bakambu (CGO) (Betis); Cabrera (URU) (Espanyol); Liso y Luis Vázquez (ARG) (Getafe); Joel Roca (Girona); Losada y Dela (1p) (Levante); Pablo Torre (Mallorca); Isi (2p), Camello, Alemao (BRA) (Rayo Vallecano); Barrenetxea y Sucic (CRO) (Real Sociedad); Alexis Sánchez (CHI) (1p) y Vargas (SUI) (1p) (Sevilla); Danjuma (NED) y Sadiq (NIG) (Valencia); Comesaña y Ayoze Pérez (Villarreal).

- Con 2 goles: Ibrahim Diabate (CIV), Tenaglia (ARG) y Antonio Blanco (Alavés); Berenguer, Paredes, Iñaki Williams (1p) y Jauregizar (Athletic); Álex Baena, Gallagher (ING), Nahuel Molina (ARG) y Koke (Atlético de Madrid); Marc Bernal y Pedri (Barcelona); Bellerín y Lo Celso (ARG) (Betis); Pablo Durán, Carreira, Javi Rueda (Celta); Febas, Héctor Fort y Martim Neto (POR) (Elche); Puado (1p), Dolan (ING) y Pol Lozano (Espanyol); Mario Martín (Getafe); Lemar (FRA) (Girona); Víctor García y Arriaga (HON) (Levante); Pablo Torre, Virgili, Mascarell y Manu Morlanes (Mallorca); Rubén García y Catena (Osasuna); Rondón (VEN) (Oviedo); Mendy (SEN),'Pacha' Espino (URU), Pathé Ciss (SEN), Fran Pérez, Lejeune (FRA) y Nteka (ANG) (Rayo Vallecano); Asencio, Huijsen, Militao (BRA) y Carreras (Real Madrid); Take Kubo (JPN) y Jon Martín (Real Sociedad); Maupay (FRA), Peque, Oso, Kike Salas y Gudelj (SRB) (Sevilla); Comert (TUR), Pepelu (1p), Guido Rodríguez (ARG) y Luis Rioja (Valencia); Oluwaseyi (CAN), Alfon (Villarreal).

- Con 1 gol: Denis Suárez, Guevara, Rebbach (ALG), Ángel Pérez y Pablo Ibáñez (Alavés); Unai Gómez, Maroan, Galarreta, Vivian, Nico Serrano y Rego (Athletic); Iker Luque, Miguel Cubo, Barrios, Boñar y Le Normand (Atlético de Madrid); Roony Bardghji (SUE), Eric García, Koundé (FRA), Joao Cancelo (POR); Frenkie de Jong (NED) y Pau Cubarsí (Barcelona); Rodrigo Riquelme, Diego Llorente, Bartra, Valentín Gómez (ARG), Chimy Ávila (ARG), Álvaro Fidalgo, Marc Roca y Altimira (Betis); Bryan Zaragoza, Mingueza, Román, Ilaix Moriba, Fer López, Jutglá y Marcos Alonso (Celta); Rodrigo Mendoza, Affenbruger (AUT), Pedrosa, John Donald, Diang, Adam, Bigas, Gonzalo Villar, Marc Aguado, Tete Morente, Cepeda (CHI) (Elche); Miguel Rubio, Roberto, Jofre, Terrats, Edu Expósito, Pickel (CON) (Espanyol); Uche (NGR), Duarte, Juanmi, Kiko Femenía, Zaid Romero (ARG) y Juan Iglesias (Getafe); Arnau, Witsel (BEL), Hugo Rincón, Echeverri (ARG), Vitor Reis (BRA) y Fran Beltrán (Girona): Toljan (GER), Morales (1p), Koyalipou (RCA), Manu Sánchez, Carlos Álvarez, Matturro (URU), Brugué, Olasagasti, Elgezabal y Pablo Martínez (Levante); Mateu Morey, Asano (JPN), Pablo Maffeo (ARG), Sergi Darder (Mallorca); Rosier (FRA), Iker Benito, Bretones, Osambela, Kike Barja y Boyomo (CMR) (Osasuna); Dendoncker (BEL), Eric Bailly (CIV) Ilic (SRB), Costas y Carmo (Oviedo); Chavarría y Óscar Valentín (Rayo Vallecano); Fran García, Mastantuono (ARG), Rodrygo (BRA), Rüdiger (ALE), Tchouameni (FRA) y Camavinga (FRA) (Real Madrid); Caleta Car (CRO), Odriozola, Aramburu y Gorrotxategi (Real Sociedad); Lukebakio (BEL), Agoumé (FRA), Chidera Ejuke (NIG), Sergi Cardona, Batista Mendy (FRA), Carmona y Andrés Castrín (Sevilla); Diakhaby (FRA), Santamaria (FRA), Gayà, Lucas Beltrán, Javi Guerra (Valencia); Mouriño (URU), Rafa Marín, Pedraza y Solomon (ISR) (Villarreal).

- En propia meta: Elgezabal (Levante, contra Barcelona); Juan Iglesias (Getafe, contra Sevilla); Bartra (Betis, contra Athletic); Berenguer (Athletic, contra Alavés); Cabrera (Espanyol, contra el Sevilla); Álex Remiro (Real Sociedad, contra Betis); Starfelt (Celta, contra Atlético de Madrid); Dela (Levante, contra Atlético de Madrid); Domingos Duarte (Getafe, contra Atlético de Madrid); Tárrega (Valencia, contra Sevilla); Maffeo (Mallorca, contra Elche); Copete (Valencia, contra Espanyol); Jozhua Vertrouwd (Rayo Vallecano, contra Osasuna); David López (Mallorca, contra Atlético de Madrid); Jose Salinas (Espanyol contra Villarreal); Vitor Reis (Girona, contra Celta); Rafa Marín (Villarreal, contra Alavés); Manuel Ángel (Real Madrid, contra Elche); Pau Navarro (Villarreal, contra Girona); Sivera (Alavés, contra Real Sociedad); Caleta-Car (Real Sociedad, contra Alavés); Gorotxategi (Real Sociedad, contra Getafe); Jeremy Toljan (Levante, contra Osasuna).