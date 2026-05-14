Mbappé, suplente

Álvaro Arbeloa ha reservado a Mbappé, recién recuperado de una lesión muscular. Además, Rüdiger y Bellingham, titulares ante el Barcelona, se sentarán junto a los suplentes. Carvajal, en su vuelta tras superar un golpe en un pie, deberá esperar minutos.

Por contra, el técnico del Real Madrid colocará en el centro de la defensa a Alaba, volverá a contar con Carreras en el lateral izquierdo por Fran García y Mastantuono formará parte de la línea de ataque junto a Gonzalo y Vinícius.

El once completo del Real Madrid es el formado por: Courtois; Alexander-Arnold, Asencio, Alaba, Carreras; Camavinga, Tchouámeni, Brahim; Mastantuono, Gonzalo y Vinícius.

En el Oviedo, el técnico Guillermo Almada introducirá cuatro novedades respecto al choque frente al Getafe de la pasada jornada y jugarán David Costas, Rahim, Colombatto y Fonseca.

La alineación del Oviedo la forman: Aaron Escandell; Nacho Vidal, Bailly, David Costas, Rahim; Ilyas, Fonseca, Colombatto, Thiago; Reina y Viñas.