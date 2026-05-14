Nueva York tendrá listos a pequeños negocios y residentes para eventos Copa Mundial Fútbol

El torneo representa una oportunidad única para la ciudad, con un importante potencial de crecimiento económico, turismo y proyección internacional, que se espera genere unos 3.300 millones de dólares, señaló un comunicado del Concejo, que cita datos del comité organizador Nueva York/Nueva Jersey.

Eso incluye 1.700 millones en gasto turístico, la creación de más de 26.000 empleos y 432 millones en ingresos fiscales estatales y locales.

Las medidas aprobadas hoy exigen a la ciudad garantizar el acceso a baños públicos temporales con el personal adecuado para los eventos multitudinarios que se realizarán con motivo de la Copa, publicar un calendario digital de esas actividades, incluidos partidos y programación cultural, y un mapa digital de los pequeños negocios que organizan eventos relacionados con el Mundial, que deben estar listos una semana antes del inicio.

También, debe llevar a cabo un programa de divulgación y educación para concienciar sobre las estafas más comunes que afectan a los turistas y dispone que hasta el 1 de noviembre, algunas calles de Manhattan y Queens llevarán los nombres de las leyendas del fútbol, Thierry Henry y Pelé.

Los partidos de la Copa Mundial de Fútbol se realizarán en Canadá, México y EE.UU., con la participación de 48 selecciones, del 11 de junio al 19 de julio. La mayor parte serán en EE.UU., con 11 ciudades sede, entre ellas el vecino estado de Nueva Jersey, donde se jugarán ocho partidos.

"Este verano, la ciudad de Nueva York recibirá a millones de aficionados al fútbol de todo el mundo, y el Concejo está tomando la iniciativa para garantizar que nuestros pequeños negocios se beneficien de esta afluencia de actividad económica", dijo la presidenta de la legislatura municipal, Julie Menin.

Destacó que todos los distritos participarán en la celebración, y que las medidas aprobadas hoy conectarán tanto a visitantes como a neoyorquinos con fiestas para ver los partidos, eventos "y, lo que es más importante, con pequeños negocios en toda la ciudad".