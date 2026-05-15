Horóscopo de hoy
15 de mayo de 2026 a la - 01:00

Horóscopo de hoy: día viernes 15 de mayo para todos los signos

horóscopo del día
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Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Alexandra Breckenridge, 44; Jamie-Lynn Sigler, 45; David Krumholtz, 48; Chazz Palminteri, 74.

FELIZ CUMPLEAÑOS: controle sus gastos, reoriente sus planes y comience algo que lo motive a aprovechar al máximo su tiempo y talentos. La decisión es suya: puede dejar que las situaciones se descontrolen o puede usar su inteligencia para mantener el equilibrio y la equidad en su vida. Elija vías positivas para expresar sus sueños, esperanzas y deseos, y use su inteligencia y perspicacia para alejar la negatividad y las situaciones sin salida. Sus números son 6, 13, 21, 25, 33, 36, 41.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es emocional, intuitivo y proactivo. Es adaptable y entusiasta.

Aries
Aries

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): aléjese de las situaciones emocionalmente explosivas antes de que estallen. Canalice su energía hacia algo que marque la diferencia, tenga un propósito o genere un cambio positivo. Controle sus emociones y use su inteligencia, conocimiento y experiencia para sacar adelante el trabajo. ***

Tauro
Tauro

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): el encanto, la comprensión y el optimismo lo guiarán hacia el éxito. La forma en que responda a sus seres queridos revelará lo que reciba a cambio. Enfoque su energía en llevarse bien con los demás y disipe cualquier resentimiento latente. Compartir preocupaciones y sentimientos, y encontrar puntos en común, fomentará mejores relaciones. El romance está en auge. ***

Géminis
Géminis

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): impulse el cambio. Prepare el terreno y no sobreestime ni subestime lo que otros harán para interponerse en su camino. Preste atención a su apariencia y a cómo se siente, y diga no a la tentación. Concéntrese en ser amable y considerado y cuídese mejor. No ceda ante exigencias que alteren sus convicciones. ***

Cáncer
Cáncer

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): tómese un momento para analizar sus opciones y dedique más tiempo a lo que es importante para usted. El intento de abarcar demasiado en su día no le permitirá cumplir sus expectativas. Una charla motivacional le ayudará a encontrar personas capaces de encargarse de las pequeñas tareas que no le apetece hacer, permitiéndole sobresalir. ****

Leo
Leo

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): profundice, aprenda todo lo que pueda, genere impulso e inicie planes. Llevar algo a buen término lo llenará de satisfacción y le permitirá avanzar en sus planes. Colaborar con alguien reducirá sus gastos y le brindará la libertad necesaria para convertir sus ideas en algo tangible. El entusiasmo y el carisma generan resultados positivos. **

Virgo
Virgo

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): inscríbase en algo que le ofrezca perspectivas sobre nuevas posibilidades. Encontrar formas excepcionales de aplicar sus habilidades le abrirá una ventana de oportunidad para participar en un proyecto nuevo y emocionante. Explore nuevas posibilidades, comparta su visión y apresúrese a participar, aportando su experiencia para colaborar en algo que le apasione. *****

Libra
Libra

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): conéctese y colabore con personas que compartan sus intereses, habilidades y planes. Busque la fuente de lo posible y expanda su imaginación. En estos tiempos debe ser innovador, selectivo y buscar constantemente formas de usar y promocionar su experiencia para impulsar las tendencias. El desarrollo personal, la formación académica y las colaboraciones están en auge. ***

Escorpio
Escorpio

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): preste atención a los detalles. Asumir demasiadas responsabilidades lo hará vulnerable. Busque oportunidades que involucren personas que ya conoce y en las que confía. Ponga su energía en el desarrollo, ofreciendo ayuda práctica y permitiendo que brille su creatividad. Los contratos, compromisos y colaboraciones personales o profesionales fortalecerán su posición y sus logros. El romance está escrito en las estrellas. ***

Sagitario
Sagitario

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): disfrute de algo que le guste hacer con personas que saquen lo mejor de usted. La forma en que use su espacio en casa o los lugares que frecuenta marcarán el inicio de una experiencia extraordinaria. Preste atención y cultive sus relaciones significativas. Un cambio en cómo o dónde vive lo llevará a un estilo de vida mejor. ***

Capricornio
Capricornio

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): no se exponga ni dé motivos a los demás para hablar. Mantenga un perfil bajo, participe en proyectos de desarrollo personal o inscríbase en actividades o eventos que le permitan conocer gente con intereses similares. Desconfíe de la información que parezca demasiado buena para ser verdad. Confíe en sus recursos e intuición, no en los chismes. *****

Acuario
Acuario

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): el desarrollo personal será estimulante. Participe en actividades que le ayuden a verse y sentirse mejor. Explore nuevas amistades y reencuéntrese con personas con las que perdió contacto y a las que extraña. Puede ganar confianza si se desafía a sí mismo o compite con alguien que comparta sus intereses. Es momento de crecer. **

Piscis
Piscis

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): sea honesto consigo mismo y con sus seres queridos sobre cómo se siente y los cambios que desea realizar. Tenga en cuenta cómo afectarán a los demás sus decisiones y ofrezca compensación o una forma de incluirlos. El diálogo lo llevará a soluciones, pero actuar sin tener en cuenta a otras personas provocará arrepentimiento. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.