Padre de Enrique Riquelme dice que su hijo "es muy joven" y no desvela futuro en el Madrid

"Mi hijo es muy madridista", sostuvo Enrique Riquelme de la Torre, que entre 2006 y 2009 fue miembro de la junta directiva madridista en las etapas de Ramón Calderón y Vicente Boluda.

Preguntado por EFE por las intenciones de su hijo, que es presidente ejecutivo del Grupo Cox y socio número 43.858 del club blanco, Enrique Riquelme padre explicó que habla telefónicamente "todos los días" con él y que le ve "muy bien, muy animado", pero sostuvo que desconoce si se enfrentará a Pérez en las elecciones: "Eso tiene que decirlo mi hijo, no lo tengo que decir yo".

Riquelme de la Torre hizo estas declaraciones a los periodistas durante una visita junto al alcalde de Torrevieja (este de España), Eduardo Dolón, a las obras del puerto de la ciudad en su condición de empresario concesionario del centro de ocio Paseo del Mar.

Tras señalar que prefiere no desvelar qué le ha recomendado tras el anuncio de elecciones en el Real Madrid, sí comentó que le ha recordado en sus conversaciones que "tiene 37 años y es muy joven": "Mi hijo es una persona muy trabajadora, muy seria, y siempre lo ha sido" como se refleja en que "se fue con 19 años a Panamá a trabajar".

"Aparte de trabajadora y buena es honrada", continuó el exdirectivo merengue, antes de proseguir: "Yo no soy mi hijo y no puedo contestar a esas preguntas".

Puso de manifiesto que el anuncio de Pérez encontró a su hijo en México, uno de los puntos desde donde dirige "una empresa muy grande (el Grupo Cox) y con muchas personas a su cargo", por lo que, como padre, su mayor deseo es "que esté con su empresa y su trabajo".

"Las elecciones eran en el (año) 28 y las ha adelantado. Está en su derecho y no soy quién para juzgar cuándo tiene que convocarlas", indicó el padre del posible aspirante, quien en todo caso quiso dejar claro, independientemente de lo que ocurra en el futuro, que "Florentino es un gran presidente, no puedo decir otra cosa".

Riquelme anunció este miércoles durante un foro económico en Ciudad de México que decidirá "en los próximos días" si se presenta como candidato a las elecciones presidenciales del Real Madrid.

"Como madridista, siempre estaré disponible. Y siempre lo haré pensando en lo mejor para el Real Madrid", remarcó el empresario en breves declaraciones.

Riquelme guarda mucha relación con Latinoamérica por sus negocios. Es un emprendedor pionero en el sector solar con presencia en España y su empresa Cox cuenta con oficinas y proyectos en México, Chile, Panamá, Estados Unidos, Oriente Medio y Colombia.