Primera pitada para Mbappé en el Bernabéu como madridista

Silbidos desde que salió a calentar a la banda del Santiago Bernabéu. Volvió de lesión como suplente y disputó los últimos 20 minutos del partido.

Ya cuando entró al terreno de juego, el sentir de la afición del Real Madrid fue claro y se convirtió en el futbolista más señalado.

Cada vez que Mbappé tocó la pelota, el galo fue silbado, incluso en sus intentos de ver portería.

El viaje a Cerdeña (Italia) junto a su pareja, la actriz española Ester Expósito, en pleno proceso de recuperación de unas molestias musculares y su posterior ausencia en el clásico contra el Barcelona, a pesar de que dos días antes ya entrenó junto al resto de sus compañeros, provocaron que el estatus de Mbappé en la afición del Real Madrid cayera en picado y esta mostrase su malestar durante el partido ante el Oviedo.