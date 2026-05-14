Fútbol Internacional
14 de mayo de 2026 a la - 18:25

Primera pitada para Mbappé en el Bernabéu como madridista

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Madrid, 14 may (EFE).- El francés Kylian Mbappé vivió este jueves su primera pitada por parte de su afición en sus casi dos temporadas como jugador del Real Madrid. A pesar de ser el máximo goleador del equipo esta campaña, con 41 tantos, su viaje a Italia en pleno proceso de recuperación y su ausencia en el clásico no fue perdonada.

Por EFE

Silbidos desde que salió a calentar a la banda del Santiago Bernabéu. Volvió de lesión como suplente y disputó los últimos 20 minutos del partido.

Ya cuando entró al terreno de juego, el sentir de la afición del Real Madrid fue claro y se convirtió en el futbolista más señalado.

Cada vez que Mbappé tocó la pelota, el galo fue silbado, incluso en sus intentos de ver portería.

El viaje a Cerdeña (Italia) junto a su pareja, la actriz española Ester Expósito, en pleno proceso de recuperación de unas molestias musculares y su posterior ausencia en el clásico contra el Barcelona, a pesar de que dos días antes ya entrenó junto al resto de sus compañeros, provocaron que el estatus de Mbappé en la afición del Real Madrid cayera en picado y esta mostrase su malestar durante el partido ante el Oviedo.