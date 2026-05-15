Botafogo entra en un proceso judicial para renegociar una deuda multimillonaria

Botafogo, equipo ganador de la Copa Libertadores en 2024, informó en su solicitud al tribunal que enfrenta un pasivo total que supera los 2.500 millones de reales (unos 490 millones de dólares o 420 millones de euros), según reportaron medios brasileños.

El club de Río de Janeiro reveló la víspera en un comunicado su intención de reestructurar deudas y lo planteó como una "medida necesaria" para proteger el club, preservar sus actividades y garantizar el cumplimiento de sus obligaciones.

Asimismo, dijo enfrentar un "grave escenario financiero" debido a la descapitalización realizada en los últimos meses por el propietario Grupo Eagle, que retiró 900 millones de reales (unos 176 millones de dólares) y dejó de enviarle los aportes "necesarios" para mantener sus actividades.

Con el proceso de reestructuración judicial, el equipo afirmó entrar en una nueva etapa con "mayor estabilidad jurídica y financiera" para negociar con los acreedores y proponerles un plan con el objetivo de alcanzar el "reequilibrio financiero" de la empresa.

Más allá de las dificultades financieras, Botafogo lidia con un panorama deportivo complicado, tras haber sido eliminado de la Libertadores en la tercera fase preliminar y ubicarse en duodécima posición en la liga brasileña.

En poco más de un año, el equipo ha pasado por las manos de cuatro entrenadores: Renato Paiva, con 121 días en el cargo; Davide Ancelotti, con 162 días; Martín Anselmi, con 90 días; y el actual, Franclim Carvalho.

El Grupo Eagle al que pertenece el club carioca es comandado por el magnate estadounidense John Textor e incluye otros equipos como el Olympique de Lyon y el RWDM de Bruselas.