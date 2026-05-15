Tren de cercanías: MOPC confirma que solo el tramo hasta Luque puede costar US$ 450 millones

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) confirmó que la primera etapa del proyecto del tren de cercanías, que contempla el tramo entre Asunción y Luque, tiene un costo estimado de entre US$ 400 millones y US$ 450 millones, mientras continúan los estudios de ingeniería para definir el monto final de la inversión.

Este cálculo excluye el eventual tramo hasta Ypacaraí, que requerirá inversiones adicionales, actualmente aún en etapa de definición. Fepasa había informado en su momento que la estimación de hasta US$ 450 millones contemplaba el proyecto completo, incluyendo el tramo hasta Ypacaraí, lo que contrasta con la actual precisión del MOPC.

Este punto había sido advertido por legisladores de la oposición, quienes cuestionaron la falta de claridad sobre el alcance real de la inversión y el costo total del plan.

El dato fue confirmado por el director de Proyectos Estratégicos del MOPC, Amílcar Guillén, quien explicó que actualmente se encuentra en desarrollo la ingeniería preliminar del proyecto. Según indicó, las estimaciones definitivas estarán listas recién hacia octubre.

En comunicación con ABC, Guillén precisó que el monto de referencia corresponde únicamente a la primera fase del plan, hasta Luque. “Primera etapa del proyecto es Asunción–Luque… ese sería el referencial inicial”, señaló.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Tren de cercanías: Senadores cartistas frenan debate y aprueban adjudicación directa a emiratíes

Aprobación del Senado para llevar adelante acuerdo con emiratíes

El proyecto del tren de cercanías fue aprobado el miércoles último en el Senado, que dio media sanción a la modificación de la Ley Nº 7434/2025, “De la reforma del tren de cercanías”, con el objetivo de habilitar su ejecución mediante un acuerdo Gobierno a Gobierno (G2G) con Emiratos Árabes Unidos.

Durante la sesión extraordinaria, el oficialismo cartista impuso el cierre del debate y logró la aprobación con modificaciones de forma, pese a cuestionamientos de la oposición sobre la falta de transparencia, el costo del proyecto y los riesgos financieros. La iniciativa ahora pasa a la Cámara de Diputados para su estudio.

La propuesta legislativa busca permitir la ejecución del sistema ferroviario a través de un acuerdo ya suscrito con la empresa estatal emiratí Etihad Rail, que conformará una sociedad de objeto específico (SOE) junto con Ferrocarriles del Paraguay SA (Fepasa).

Este esquema habilita la adjudicación directa del proyecto, lo que implica una modificación del marco legal vigente, que actualmente exige licitación pública para la selección de socios en este tipo de emprendimientos.

Lea más: Tren de cercanías: Chase confundió Emiratos Árabes con Arabia Saudita en pleno debate del Senado

El proyecto también otorga facultades al MOPC y a Fepasa para negociar, suscribir e implementar acuerdos con gobiernos extranjeros o con las entidades designadas por estos, incluyendo aspectos contractuales, financieros y operativos como estructura del proyecto, asignación de riesgos, mecanismos de ajuste, fiscalización y resolución de controversias.

Estas disposiciones deberán contar, cuando corresponda, con la aprobación previa del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en lo referente a compromisos para el Estado.

Asimismo, la normativa contempla la posibilidad de negociar condiciones como ampliación de inversión, cesión de contratos, cambios de control, subcontrataciones, suspensión o terminación anticipada del proyecto, además de permisos, fases de ejecución y condiciones de operación.

Acuerdo con Etihad Rail y estructura de inversión

El proyecto también ratifica el acuerdo firmado entre el Gobierno paraguayo —a través del MOPC, Fepasa y el Ministerio de Industria y Comercio (MIC)— y la empresa Etihad Rail PJSC, de Emiratos Árabes Unidos, el cual establece los términos de referencia para una concesión de 30 años.

El documento, firmado a comienzos de febrero de este año, fue suscrito por la ministra del MOPC, Claudia Centurión; el presidente de Fepasa, Facundo Salinas; el ministro del MIC, Javier Giménez; y representantes de la firma emiratí.

Según lo previsto, en octubre deberán concluir los estudios técnicos y financieros que definirán el monto total del proyecto, actualmente estimado entre US$ 400 millones y US$ 450 millones solo para la primera etapa hasta Luque.

Lea más: Tren de cercanías: Estado gastará en subsidio lo que hoy paga por todo el transporte público

En cuanto a la estructura financiera, la empresa emiratí aportaría US$ 150 millones como capital, mientras que Fepasa contribuiría con otros US$ 50 millones, que en la práctica serían asumidos por el Estado paraguayo. Los US$ 200 millones restantes se obtendrían mediante financiamiento internacional.

El esquema prevé una participación del 50% en capital propio y 50% en deuda, con créditos a tasas consideradas “convenientes” para la viabilidad del proyecto. La nueva sociedad será responsable tanto de la construcción como de la operación del tren eléctrico durante el periodo de concesión.