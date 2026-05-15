El argentino Renzo Saravia podría haber dicho adiós a temporada tras lesionarse ante Rayo

Los resultados de las primeras pruebas no son positivos y, a falta de que ambos se sometan a más pruebas este sábado, fuentes cercanas al club aseguraron a EFE que podrían haber dicho adiós a la temporada.

En el caso del lateral derecho argentino, Saravia abandonó el terreno de juego en el minuto 32 después de sentir un pinchazo en el isquiotibial en una carrera mientras que el lateral izquierdo valenciano tuvo que ser sustituido en el 63 también por molestias musculares.

Así, los dos defensas no jugarán este domingo ante la Real Sociedad en Anoeta ni tampoco lo harían el próximo sábado ante el Barcelona en Mestalla en el que será el último partido de Liga.