Giuliano se entrena con el grupo y Simeone mantiene siete lesionados

Mientras Giuliano sí apunta al encuentro contra el Girona de este domingo, en el que Diego Simeone también recupera a Álex Baena, tras cumplir sanción ante Osasuna, el resto de los lesionados serán baja, todos ellos dentro del proceso de puesta a punto de sus respectivas lesiones.

Johnny Cardoso, Giménez y Julián Alvarez se recuperan de sendos esguinces de tobillo, de alto grado en el caso de los dos primeros y leve en el tercero, y Nico González, Pablo Barrios, Nahuel Molina y Rodrigo Mendoza de sendas lesiones musculares. El centrocampista fichado el pasado febrero al Elche se dañó el gemelo en el choque del martes ante Osasuna.

A ellos se añade, además, la ausencia por sanción ante el Girona de Marcos Llorente, con lo que, si Simeone recupera a Giuliano, habrá disponibles quince jugadores del primer equipo, en el mejor de los casos, para armar el once y la convocatoria para el próximo domingo, junto a Javi Morcillo y Julio Díaz más otro grupo de canteranos.