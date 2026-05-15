Jefe de Estado encargado de Libia ordena investigar disturbios con graves daños en Trípoli

Menfi, quien firma un comunicado difundido por la institución, instó a centrar la investigación en un grupo de hinchas del Al Ittihad, el club más antiguo de Trípoli, que prendieron fuego a un edificio del Gobierno de Unidad Nacional (GUN) -que controla el oeste del país-, después de que su equipo se retirara del campo de juego durante un encuentro contra el Al Suwaihli de Misrata, debido a la supuesta parcialidad del árbitro, que desencadenó violentos disturbios.

Las escaramuzas -que se originaron en las afueras del estadio, donde los seguidores veían el encuentro que se jugó a puerta cerrada por sanción- se saldaron con varios heridos de diversa consideración, graves daños materiales y, además, según medios locales, con un soldado fallecido, aunque ni la brigada a la que pertenecía la supuesta víctima ni otros organismos oficiales confirmaron la noticia.

Ante esta situación, de la que no hay datos confirmados sobre el número de lesionados ni el alcance total de los daños materiales, el Consejo Presidencial mostró su "total" apoyo a la Fiscalía en el inicio de las investigaciones, para ubicar a los "culpables de la grave negligencia" y respondan ante la ley por los hechos.

La institución, que mostró su "profunda preocupación" ante unos sucesos que "desviaron su propósito deportivo", expresó su "profundo pesar por las lesiones sufridas tanto por militares como por civiles" y recordó que cualquier queja en los procedimientos del deporte "debe abordarse mediante marcos legales y reglamentos, lejos de la violencia que perjudica el interés nacional".

Según medios locales, los disturbios se originaron a consecuencia de la retirada del terreno de juego del Al Ittihad debido a la supuesta negativa del árbitro a pitar penaltis a su favor, lo que el equipo calificó como una "injusticia", una discrepancia que -señaló el Consejo de Estado- debe resolverse con la ley y no con enfrentamientos violentos.

En este sentido, el organismo instó a la Federación Libia de Fútbol y a todas las instituciones deportivas "a asumir sus responsabilidades nacionales para establecer los cimientos de la transparencia y la integridad, garantizar los derechos de todos los clubes y sus aficionados, y sofocar las causas de la discordia".