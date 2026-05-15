Julián Alvarez: “Llegamos al final de las competiciones, pero nos faltó ganarlas”

“Ha sido una temporada mejor que la anterior, semifinales de ‘Champions’ y estuvimos a un paso de la final. En Liga nos ha faltado algo más de regularidad, pero quedan todavía dos partidos para luchar por el tercer lugar. Conseguimos llegar a final de temporada con mucha ilusión y estando en todas las competiciones, pero es verdad que nos faltó ganarlas”, expuso en declaraciones recogidas en un comunicado de la empresa.

Este domingo, el Atlético recibe al Girona. El último partido del Metropolitano de Antoine Griezmann. “A Antoine solo quiero agradecerle. Fue de los primeros en mandarme mensajes incluso un año antes de llegar aquí. Me mandaba mensajes por Instagram y me recibió muy bien dentro del club”, recordó el atacante.

“Aquí es una leyenda y un jugador que le ha dado mucho a este equipo. Le agradezco eso en lo personal y también lo que ha aportado al grupo como capitán”, continuó.

También agradeció al “al equipo y a toda la gente” por elegirlo como el mejor jugador del mes de abril, pero también “por todo el cariño” que “han brindado este año” al equipo y “por cómo” lo “acompañaron a todos lados: la final de Copa, 'Champions'...”.