Máximo riesgo para Elche, Mallorca y Levante

Unificados los partidos a las 19:00 horas del domingo, con dos plazas de descenso todavía en juego, aparte del Elche, el Mallorca y el Levante, con 39 puntos, hay otros seis equipos que aún no tienen la permanencia segura: el Alavés y el Girona suman 40, el Espanyol y Osasuna -también enfrentados entre sí esta jornada- tienen 42 y Valencia y Sevilla han logrado ya 43, a la espera de la certeza total de las matemáticas.

De momento, la salvación está en 44 puntos (lo estará en menos, previsiblemente, cuando llegue la última cita, dependiendo de los resultados de este domingo). Ya la aseguraron este jueves tanto el Rayo Vallecano como el Athletic Club y la Real Sociedad, que ahora miran hacia arriba.

El conjunto donostiarra tiene el billete europeo asegurado por el triunfo en la Copa del Rey, el vallecano puede tenerlo si gana la final de la Liga Conferencia y el bilbaíno aún debe rebuscarlo, a cuatro puntos de la séptima posición del Getafe y a seis de la sexta del Celta, al que recibe el domingo en San Mamés entre despedidas en casa, la primera la de Ernesto Valverde.

Pero el foco de la jornada es la permanencia. Ya descendido el Oviedo, a falta de dos caídas más a la categoría inferior, aún siguen nueve equipos involucrados. El centro de atención está en Valencia, con el choque directo entre Mallorca y Levante. El perdedor puede descender, el ganador puede salvarse y el empate deja todo como está, pero con una sola jornada más de margen. El equipo valenciano enlaza dos triunfos por primera vez en todo el curso; el balear solo ha ganado en una de sus últimas nueve salidas, con siete derrotas.

El riesgo es altísimo para el perdedor, igual que para el Elche si no vence, o al menos empata, en su estadio con un Getafe que puede ser matemáticamente equipo europeo la próxima campaña si obtiene el triunfo.

También están al límite, con 40 puntos, tanto el Girona, que visita al Atlético de Madrid en la despedida de Antoine Griezmann del Metropolitano, como el Alavés, que se desplaza a Oviedo para jugar contra el último de la tabla, después de haber ganado este miércoles al primero, el Barcelona, para salir de la zona de descenso.

Entre Espanyol y Osasuna, enfrentados en El Sadar, al menos uno (o incluso los dos, con un empate y algún otro marcador favorable) se salva esta jornada. Si gana uno de los dos, llegará a los 45 puntos que ya suponen la permanencia irrebatible. Al otro le quedará aún el miedo, con 42. La igualada puede bastarle a los dos, pero no es seguro.

Al Valencia, que visita a la Real Sociedad en San Sebastián, y al Sevilla, ganador de sus tres últimos duelos y de vuelta a casa para enfrentarse a todos los líos del Real Madrid (el último el conflicto abierto por las declaraciones de Kylian Mbappé con Álvaro Arbeloa), les basta con un punto para sellar la continuidad en la máxima categoría, aunque incluso con menos puede servirlos.

Ya está fuera de todo peligro el Rayo, que recibe al Villarreal, tercero, en plena competencia por ese puesto con el Atletico de Madrid, tres puntos por detrás, mientras que el duelo que cerrará la jornada por la noche, fuera del horario unificado, no tiene nada en juego: el Barcelona, campeón, contra el Betis, quinto, sean cuales sean sus marcadores de aquí al final.