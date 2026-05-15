Ministro español defiende el gesto de Lamine con Palestina y rechaza críticas de Israel

En declaraciones a los medios tras la inauguración de la 44ª edición de Comic Barcelona, Urtasun ha tachado de "inaceptable" la reacción del ministro israelí de Defensa, Israel Katz, que afirmó que Lamine Yamal "eligió incitar contra Israel y fomentar el odio" al exhibir el pasado lunes una bandera palestina en la rúa de celebración por el título liguero de su equipo en Barcelona.

"Lamine Yamal tiene todo el apoyo del Gobierno de España para manifestarse públicamente en el sentido que considere y más si es para manifestarse a favor de una causa justa como es la palestina", ha recalcado Urtasun.

Dirigiéndose al gobierno israelí de Benjamín Netanyahu, ha advertido de que "el Gobierno de España no tolerará que nadie ponga en cuestión la libertad de expresión de los ciudadanos" españoles.

"Lamine Yamal es un ciudadano libre de este país y se expresa como quiere. Ningún gobierno extranjero vendrá a decirles a nuestros ciudadanos cómo deben expresarse", ha subrayado.