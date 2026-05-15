Torneo de futbolín para jóvenes en Nueva York dará al ganador una beca de 5.000 dólares

La iniciativa, impulsada por la cadena de restaurantes McDonald’s y la organización sin ánimo de lucro Foosball Clubs USA, combina deporte, formación y oportunidades educativas, según un comunicado conjunto.

El programa incluirá nueve torneos de futbolín en restaurantes de McDonald’s del área metropolitana, entre el 20 de junio y el 17 de julio, y culminará con un campeonato final cuyo ganador recibirá una beca de 5.000 dólares.

La convocatoria está dirigida a jóvenes de entre 12 y 18 años de la región, que podrán inscribirse a través de FoosballClubsUSA.com.

El futbolín consiste en una mesa rectangular con figuras de jugadores montadas sobre barras giratorias. El objetivo es manipularlas para golpear una pequeña pelota e introducirla en la portería rival.

"La Copa Mundial de la FIFA y otros grandes momentos deportivos globales tienen el poder de acercar a las personas y fortalecer el sentido de comunidad", señaló Brian Hairston, presidente de la Asociación de Propietarios y Operadores de McDonald’s de Nueva York.

Hairston añadió que, a través de esta serie juvenil, buscan crear espacios donde los jóvenes "puedan conectarse, sentirse inspirados y acceder a oportunidades que apoyen su crecimiento".

Por su parte, Michael Stahl, director ejecutivo de Foosball Clubs USA, destacó que el futbolín promueve la estrategia, el trabajo en equipo y el espíritu competitivo, "valores que ayudan a los jóvenes a crecer tanto dentro como fuera de la mesa".

Stahl agregó que se trata de un juego que "fortalece la confianza, agudiza el pensamiento y acerca a las comunidades a través de la competencia compartida".

Al término de la serie, las mesas utilizadas durante el programa serán donadas a organizaciones juveniles locales, según el comunicado.