El 'EuroCelta', invitado en la fiesta de despedida de Valverde

El adiós de Valverde no será probablemente el merecido para una absoluta leyenda del club rojiblanco. La decepcionante temporada liguera en la que el cambio de objetivo de Europa a la permanencia tan recalcado en los últimos meses, y logrado a última hora, han dejado un importante poso de frustración en los aficionados.

Después de las derrotas encajadas en apenas tres días frente a Valencia y Espanyol tuvo que ser el empate de Montilivi entre Girona y Real Sociedad el que despejara la última sombra de duda.

El objetivo del Athletic, por lo tanto, no es otro que cerrar el curso con un buen partido que le reconcilie con la grada y brindar una despedida a la altura del técnico con el que volvió a surcar la ría a bordo de la gabarra hace dos años y también a Iñigo Lekue, uno de sus capitanes, que colgará las botas al acabar la temporada.

El propio Lekue podría ser una de las novedades en el once rojiblanco para un encuentro en el que el técnico cuenta con las bajas de Nico Williams, Oihan Sancet y Unai Egiluz, que esta semana ha vuelto a romperse el ligamento de la rodilla que le mantuvo ocho meses fuera del equipo. Además, probablemente tampoco pueda contar Valverde con Yuri Berchiche y Dani Vivian.

La agonía que ha vivido el Athletic contrasta con la euforia que se respira en Vigo, pese a que la enésima decepción en Balaídos con la derrota ante el Levante ha dejado al equipo de Claudio Giráldez sin opciones de pelearle al Betis la última plaza de Liga de Campeones.

El pobre rendimiento como local ha lastrado al Celta durante toda la temporada. Solo el colista Oviedo ha sumado un punto menos (19) que los de Giráldez en su estadio. Pese a ello, el equipo celeste llega a las últimas dos jornadas dependiendo de sí mismo para repetir participación en la Liga Europa.

Un reto que podría certificar este domingo en San Mamés, donde necesitará aguar la fiesta de despedida de Valverde con su noveno triunfo a domicilio, un registro inédito hasta ahora en la historia del Celta en la máxima categoría.

Para conseguirlo, Giráldez recupera al uruguayo Matías Vecino, que apunta al banquillo tras perderse los últimos cuatro partidos por una lesión muscular, y al guineano Ilaix Moriba, al que reservó ante el Levante por unas molestas en el tendón rotuliano.

Las otras novedades en el once pueden ser el regreso de Borja Iglesias a la delantera, por lo que Ferran Jutglà retrasaría su posición al costado derecho, y Óscar Mingueza al carril derecho.

Athletic Club: Unai Simón; Lekue, Paredes, Laporte, Adama; Ruiz de Galarreta, Rego; Iñaki Williams, Berenguer, Navarro; y Guruzeta.

Celta: Radu; Javi Rodríguez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Mingueza, Fer López, Moriba, Carreira; Jutglà, Williot y Borja Iglesias.

Árbitro: Isidro Díaz de Mera (Comité Castellano-Leonés)