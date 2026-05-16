Luis Enrique: "Nuestra primera Liga de Campeones es historia; me interesa la segunda"

"Estoy plenamente convencido de que podemos ganarla. Ésa es mi motivación y la motivación del equipo y por eso preparamos el partido de mañana en estas condiciones", señaló Luis Enrique en la conferencia de prensa previa al encuentro de liga francesa que el PSG disputa el domingo ante el otro equipo de la capital francesa, el París Fútbol Club (PFC).

Reconoció que ganar la Liga de Campeones por primera vez para el PSG el pasado año "fue increíble, insuperable, inolvidable", pero en este momento "es historia". "A mí no me interesa la historia, lo que me interesa es traer la otra".

En cualquier caso, recordó que todavía quedan dos semanas para la final en Budapest frente al Aresnal, y señaló que de lo que ha hablado con sus jugadores es del partido del domingo.

"Hay que mostrar -subrayó- qué tipo de equipo somos y la mejor forma de preparar la final es jugar mañana con intensidad. Luego, por supuesto ya habrá momentos para hablar, para reflexionar sobre qué se considera importante para preparar la final".

A su juicio, hay que "seguir concentrado en las cosas que se pueden dominar. Y lo que se puede controlar es el partido de mañana, con las dificultades que vamos a tener".