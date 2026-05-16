Rodri: "Confío en estar al 100 % en el Mundial"

El centrocampista español se había perdido los últimos cinco encuentros del City por un problema en la ingle, pero volvió en el triunfo por 0-1 contra el Chelsea que supone el segundo título de la temporada para los de Pep Guardiola.

"Estoy muy contento de volver, ha sido una pequeña montaña rusa, porque no tenía una lesión muy grande, pero escoger el momento para volver no era fácil porque lo intentaba y me encontraba con dudas. Hoy también tenía dudas antes de empezar el partido, pero ha acabado muy bien y son sesenta minuto que me vienen muy bien para el cuerpo", dijo en zona mixta el español, que se mostró con mucha confianza de estar al máximo en el Mundial que comienza el mes que viene.

"Sí, sí, además ha sido solo una pequeña cosa, aunque siempre tienes el temor de que se te haga algo más grande. Hoy he podido pasar el test por así decirlo, me he encontrado relativamente bien. Evidentemente que ese 20 % me faltaba, pero es cuestión de semanas".

El City, que ha ganado esta temporada la Copa de la Liga y la FA Cup, puede aún sumar otro título en las dos últimas jornadas de Premier, si gana los dos partidos que le restan y el Arsenal pincha.

"No dependemos de nosotros mismos, pero todo puede pasar en el fútbol, haremos nuestros deberes y veremos".