Tributo a Griezmann, riesgo del Girona

Este domingo será el encuentro número 500 del atacante francés. El domingo que viene, contra el Villarreal, llegará el 501. El último. El futuro es el Orlando City, desde el 1 de julio su nuevo club. El fin de una era. El epílogo rojiblanco de un “genio”, como lo elevó Diego Simeone, el técnico con el que alcanzó el brillo más reluciente, con el que entendió que todo era posible para él.

Su Balón de Bronce, sus tres títulos, su indudable vigencia, su recorrido imponente, la barbaridad de partidos y el hito formidable de ser el máximo goleador de todos los tiempos del Atlético de Madrid. Atrás quedaron ya los 173 tantos de Luis Aragonés. Él ya va por los 212 goles. Su valor es incalculable. No ha habido un jugador más decisivo en la última década en el equipo como él. Es leyenda.

"Un día importante para él y para su familia, sobre todo, porque también hay una familia por detrás que siempre lo acompañó para ser la persona y el futbolista que es. Se va a generar el sentimiento que representa que se vaya un futbolista tan importante como ha sido Antoine. Esperemos poder hacer un gran partido. Me gustaría, que seguramente sucederá, que nuestra gente dé todo lo que pueda darle a un tipo que dio todo”, expresó Simeone.

Es el emocionante adiós del Metropolitano a Griezmann. Habrá una despedida formal, como tal, en cuanto termine el partido. Pero antes hay fútbol.

No le queda mucho en juego al Atlético, que compite por ser tercero (está a tres puntos del Villarreal a falta de dos jornadas, la última el domingo que viene con un duelo directo en el estadio La Cerámica), pero sí al Girona, que se enfrenta contra el descenso, al que aventaja en un solo punto y con un choque definitivo la próxima semana con el Elche, que justo marca la salvación. A esta distancia también tiene a Levante y Mallorca, ya en descenso.

Al final de la jornada 30, el conjunto de Míchel Sánchez tenía ocho puntos de renta sobre la antepenúltima posición y soñaba con luchar por Europa. Hoy todo es distinto, tras su caída de las últimas seis citas, con tres puntos de los últimos 18, los dos más recientes gracias al delantero uruguayo Cristhian Stuani, que ha evitado dos derrotas ante el Rayo Vallecano (1-1) y la Real Sociedad (1-1) que hubieran agravado aún más la situación.

Míchel, que ha reiterado que es "oro" depender de uno mismo, podría repetir el equipo que firmó un gran partido con la Real Sociedad más allá de las áreas, pero también optan a la titularidad jugadores como Daley Blind, Fran Beltrán, Claudio Echeverri y Stuani.

El técnico madrileño tiene las bajas de Juan Carlos Martín, Portu, Marc-André ter Stegen, Abel Ruiz y Vladyslav Vanat, y contará con la novedad de Donny van de Beek, ausente desde septiembre.

En el Atlético, Diego Simeone mantiene ocho ausencias. Mientras recupera a Álex Baena, sancionado ante Osasuna, y Giuliano Simeone, ya recuperado de un golpe después de dos encuentros de baja, pierde a Rodrigo Mendoza, por una lesión muscular sufrida en El Sadar, y a Marcos Llorente, que fue expulsado en la anterior jornada. Siguen fuera Julián Alvarez, Pablo Barrios, Nico González, Johnny Cardoso, José María Giménez y Nahuel Molina.

Hay disponibles 15 jugadores del primer equipo para definir el once, en el que se espera en la portería a Jan Oblak. Desde hace dos jornadas, Simeone tomó la decisión de turnarlo con Juan Musso en este tramo final. Le toca jugar al esloveno. También volverá Baena a la alineación, Marc Pubill jugará en el lateral derecho y Alexander Sorloth compondrá el ataque con Antoine Griezmann, ante un tributo de leyenda en el Metropolitano.

Atlético de Madrid: Oblak; Pubill, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Vargas, Koke, Lookman; Griezmann y Sorloth.

Girona: Gazzaniga; Arnau, Vitor Reis, Blind, Àlex Moreno; Witsel, Fran Beltrán; Tsygankov, Ounahi, Bryan Gil; y Joel Roca.

Árbitro: Alejandro Muñiz (C. Gallego).