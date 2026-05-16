Yuste: "Lewandowski llegó siendo una estrella y se marcha como una leyenda"

"Llegó siendo una estrella y se marcha como una auténtica leyenda del club. Lo conocí hace cuatro años y desde el primer día demostró una profesionalidad ejemplar. Ha ayudado muchísimo, especialmente a los jugadores más jóvenes", ha valorado.

En declaraciones a los medios de comunicación en Las Palmas de Gran Canaria, donde el equipo femenino del Barcelona jugará esta noche la final de la Copa de la Reina contra el Atlético de Madrid, Yuste ha insistido en la incidencia de Lewandowski en los éxitos más recientes del club.

"Es un futbolista enorme, que se ha cuidado siempre al máximo, lo ha dado absolutamente todo por este escudo y, para mí, es uno de los mejores '9' de la historia del fútbol. Su experiencia y liderazgo han sido fundamentales para una plantilla tan joven como la nuestra. Solo puedo tener palabras de agradecimiento hacia él", ha añadido.

Asimismo, Yuste ha opinado que el director deportivo Anderson de Souza 'Deco' "sabrá perfectamente qué decisiones tomar" para fichar a un substituto del polaco en el mercado, y ha declarado que es "muy optimista" respecto a las opciones de que el Barcelona entre en la regla del 1:1 del 'fair play' financiero este verano.