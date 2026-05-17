1-1. Empate, fiesta y despedidas del campeón

No había nada en juego ni para el conjunto de Cristian Chivu ni para su adversario, ya descendido a la Serie B de forma inevitable. Un trámite del último encuentro del Inter en su casa este curso. Un día de despedidas. Para Darmian, Acerbi, De Vrij, Mhkitaryan… Parece que todos ellos se irán al final de la presente temporada.

No lo hará, aparentemente, Lautaro Martínez, de nuevo el líder ofensivo del equipo ‘neroazzurro’, en la búsqueda de algún gol más en su trayectoria actual en la liga italiana, en la que acumula diecisiete tantos a falta ya de un único partido, con todo hecho ya en todas las competiciones por su equipo, incluido también su trofeo de máximo goleador de la Serie A. Tiene cuatro tantos de ventaja sobre Marcus Thuram, Donyell Malen y Anastasios Douvikas.

El gol del Inter que apuntó al triunfo y luego se quedó en empate fue en propia puerta de Edmunsson, tras un remate de Bonny, en el inicio de la segunda parte, después de un primer tiempo dentro de la relajación esperada, igual que el segundo, sin la tensión de puntos clave para lograr cualquier objetivo pendiente.

Valentini reclamó un penalti para el Verona, ya con 1-0 en contra, igual que Lautaro dispuso de un par de oportunidades para haber sentenciado el triunfo, que circuló con la mínima ventaja hasta el final, hasta que igualó Bowie. Antes se fue aclamado Sommer por la afición. Es el fin de su etapa en el Inter, después de tres cursos. Tiene 37 años.

1 – Inter: Sommer (Di Gennaro, m. 81); Darmian (Dimarco, m. 63), De Vrij, Acerbi, Carlos Augusto, Luis Henrique; Mhkitaryan, Sucic, Diouf (Zielinski,m. 63); Bonny (Pio Esposito, m. 63) y Lautaro Martínez (Mosconi, m. 75).

1 – Hellas Verona: Montipó; Berghali (Akpa Akpro, m. 61), Nelsson, Edmunsson, Valentini, Frese; Lovric, Gagliardini, Bernede (Harroui, m. 46); Suslov (Amin Sarr, m. 61) y Bowie.

Goles: 1-0, m.47: Edmunsson, en propia puerta. 1-1, m.92: Bowie.

Incidencias: partido correspondiente a la trigésima sexta y antepenúltima jornada de la Serie A italiana disputado en el estadio Giuseppe Meazza de Milán ante unos 70.000 espectadores.