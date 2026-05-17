10 datos de la jornada 37

1 – Raphinha, 11 de sus 13 goles en esta Liga son en casa

Raphinha reencontró el gol en LaLiga EA Sports, en la que sumó su decimotercer tanto en el triunfo contra el Betis. Once de ellos han sido en el Camp Nou, dos fuera de su campo.

2 – El Real Madrid enlaza dos victorias 6 jornadas después

Desde el pasado 22 de marzo, tras imponerse al Atlético de Madrid, el Real Madrid no había logrado encadenar dos triunfos en LaLiga EA Sports. Han pasado seis jornadas, con dos empates, dos triunfos y dos derrotas, hasta volver a hacerlo, al ganar sucesivamente al Oviedo (2-0) y este domingo al Sevilla por 0-1.

3 – El Villarreal, 2 derrotas y 5 goles en contra en las últimas 2 jornadas

El Villarreal, doblegado por 2-0 por el Rayo en Vallecas, ha sufrido dos derrotas en las últimas dos jornadas de LaLiga EA Sports, con cinco goles en contra. Del 2-3 con el Sevilla al 2-0 con el Rayo. Su tercera posición se la jugará en la última cita contra el Atlético de Madrid. No le vale el empate.

4 – 500 partidos de Griezmann con el Atlético

Antoine Griezmann cumplió este domingo 500 partidos con el Atlético de Madrid, en la victoria por 1-0 contra el Girona y en su despedida del estadio Metropolitano, tras 212 tantos que lo coronan como el máximo goleador de la historia del club rojiblanco, con el que dio su asistencia número cien este domingo.

5 – El Celta, 2 triunfos en las últimas 11 jornadas

El Celta ya tiene asegurada la clasificación para competición europea con su empate a uno contra el Athletic Club (1-1) y pese a que tan solo ha ganado dos de sus últimos once compromisos en LaLiga EA Sports.

6 – El Elche gana tres encuentros después

Al límite, el Elche volvió a ganar después de tres jornadas. Su triunfo por 1-0 contra el Getafe no sólo le permite depender de sí mismo en la última cita, sino que le bastará con un empate ante el Girona en Montilivi para la salvación.

7 – La peor racha del Mallorca de Demichelis

La derrota con el Levante (2-0), la segunda consecutiva del Mallorca, supone la peor racha del equipo balear desde la llegada del banquillo del argentino Martín Demichelis, que, en sus once encuentros al frente de su conjunto, presenta un balance de cuatro victorias, tres empates y cuatro partidos perdidos.

8 – El Espanyol vence fuera de casa tras 10 salidas sin lograrlo

El Espanyol, ganador por 1-2 contra Osasuna en El Sadar, ya está salvado. Sabe seguro que continuará en la máxima categoría, después de reencontrarse con la victoria fuera de casa tras diez salidas consecutivas sin conseguirlo.

9 – Dos victorias seguidas del Alavés sin goles en contra

El Alavés, vencedor por 0-1 ante el Oviedo, dio un paso adelante para la permanencia con su segunda victoria seguida, ambas sin goles en contra. En el anterior encuentro se impuso por 1-0 al Barcelona. Tiene 43 puntos, tres más que el descenso.

10 – Dos triunfos consecutivos lejos de Mestalla salvan al Valencia

El Valencia se impuso por 3-4 a la Real Sociedad para sellar su permanencia en Primera División. Fue su segundo triunfo seguido como visitante, inédito hasta este domingo en este curso en LaLiga EA Sports.