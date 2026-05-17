Alejandro Romero Gamarra, campeón invicto con Al Ain de la UAE League

Al Ain culminó invicto la UAE League 2025-2026. El Jefe, que había coronado el campeonato el 6 de mayo en la victoria 5-0 sobre Al Sharjah en el Sharjah Satdium, goleó anoche 4-0 al Dibba Al Fujairah y celebró el título de campeón sin haber perdido ningún partido en las 26 fechas. De esta forma, Alejandro Romero Gamarra festejó la segunda conquista individual con los emiratíes.

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Romero Gamarra y compañía finalizaron el certamen con 68 puntos, 10 unidades más que el segundo, Al-Alhi Dubai. En la histórica campaña, ganaron 21 partidos y empataron solo 5. En consecuencia, llegaron a las 15 consagraciones en Liga y aumentaron a 6 la diferencia como el máximo ganador de Emiratos Árabes Unidos sobre Shabab Al-Ahli, segundo con 9.

Alejandro Romero Gamarra, segundo título con Al Ain

Alejandro Romero Gamarra, quien jugó 22 encuentros, marcando 4 goles y entregando 1 asistencia, logró el segundo título con Al Ain desde la llegada al club en 2023-2024 procedente del Al-Taawon de Arabia Saudita. El primer cetro del futbolista paraguayo fue la Liga de Campeones de Asia 2023-2024, durante la primera temporada con el Jefe.

النهاية المثالية لموسم ذهبي 🏆✨ pic.twitter.com/aA8UAvRV4y — نادي العين (@alainfcae) May 16, 2026

“Campeones invictos”, celebró Romero Gamara con una publicación en Instagram. El viernes 22 de mayo, Kaku debe disputar la final de la Copa Presidente UAE. Al Ain, que perdió la Copa de la Liga de los UAE por penales contra Al-Wahda (3-5) a principios de este mes, enfrentará al Al Jazira. El partido será a las 12:40, hora de Paraguay, en el Mohammed Bin Zayed de Abu Dabi.