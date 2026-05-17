Alemao: "Estoy contento de regalarle una victoria a Trejo"

El Rayo, con goles de Sergio Camello y el brasileño Alemao, logró una victoria frente al Villarreal que le permite tener opciones de repetir clasificación europea la última jornada y el partido también fue especial por la emotiva despedida de Vallecas al argentino Oscar Trejo.

"Estoy muy contento por la victoria. Dentro del vestuario, el míster nos habló de que hoy teníamos que jugar como Trejo. Es un partido que para él significa mucho, también para este barrio y este club. Es una leyendas del club y del fútbol. Estoy muy contento de haberle regalado la victoria a él y que disfrute más que nadie", dijo Alemao, en declaraciones a Movistar +.

Otro que puede decir adiós a Vallecas, aunque su futuro aún es una incógnita, es el entrenador Iñigo Pérez, que aún no ha respondido a la oferta de renovación del club.

"Por si no se queda, es un entrenador que me parece una pasada. Es un entrenador que no para de exigirte para mejorar y lograr esa perfección. Aprieta y hace que el grupo pueda llegar a una final de la Liga Conferencia", concluyó.