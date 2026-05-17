Alerta Cerro Porteño: Palmeiras empató y sufrió la baja de Ramón Sosa por lesión

Palmeiras igualó 1-1 con Cruzeiro en el Allianz Parque y encadenó el tercer empate consecutivo en la Serie A de Brasil. Esta vez, en la previa al partido frente a Cerro Porteño por la fecha 5 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Además del resultado, el Verdão de Abel Ferreira sufrió las lesiones de dos jugadores: Ramón Sosa y Felipe Anderson.

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Sosa, quien es titular, fue cambiado a los 17 minutos del primer tiempo después de una dolencia en el tobillo izquierdo a causa de una dura entrada con Lucas Romero. El futbolista paraguayo, quien fue sustituido por Mauricio, recibió asistencia médica y fue sacado en camilla. Durante el resto de la etapa, observó el encuentro desde el banco con hielo en la zona afectada.

Ramón Sosa: Así fue la lesión que sufrió en el tobillo izquierdo

Palmeiras perde Sosa e Felipe Anderson por lesão ainda no primeiro tempo do jogo contra o Cruzeiro. #futebol #palmeiras #cruzeiro #brasileirao pic.twitter.com/yRPh7FxZy3 — ge (@geglobo) May 17, 2026

Por su lado, Anderson salió a los 42’. El atacante, que es habitualmente suplente, había convertido el 1-1 parcial del Alviverde a los 20’. A diferencia de Sosa, el inconveniente del brasileño de 33 años fue muscular, en el posterior del muslo izquierdo. El ofensivo intentó continuar, pero los dolores impidieron que siga y salió reemplazado por Lucas Evangelista.

Palmeiras vs. Cerro Porteño: cuándo, dónde y a qué hora

Cerro Porteño visitará a Palmeiras el miércoles 20 de mayo: a las 21:30, posterior a Olimpia vs. Vasco da Gama por la Copa Sudamericana 2026, el Ciclón medirá al Verdão por la fecha 5 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026. Un triunfo puede acercar a los octavos de final a los dirigidos por Ariel Holan, que en la última fecha reciben a Sporting Cristal.