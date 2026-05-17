Comienza la leyenda; Griezmann recoge emocionado el cariño de los atléticos

"Es un placer acompañar a Antoine en un día especial. Sé lo que se siente. Es difícil. Como amigo y familia que somos y en nombre de todos los atléticos agradecerte por todo lo que no has dado. Es un ciclo que se termina, el más bonito de tu vida. A partir de ahora empieza la leyenda. Gracias amigo", le dedicó el mítico Diego Godín.

"Toca despedir a la gente que quiero. Se fueron muchos importantes. Ahora se va Griezmann, el máximo goleador del Atlético de Madrid. Gracias por alegrarnos a todos en los momentos difíciles, cuando uno venía triste y jodido, siempre estaba Antoine con el niño que tiene dentro y venía alegre y nos echaba para delante. Es verdad que se marchó y nos dolió a todos, pero le echó huevos, volvió y demostró que es el mejor. Siempre decimos que más que los títulos buscamos reconocimiento. Y aquí hay 70.000 tíos que están aplaudiéndote y te van aplaudir más", le dijo Koke.

Para entonces, Griezmann ya tenía muchas lágrimas en los ojos y estuvo con ellas, muy conmovido, durante todo el homenaje que el Atlético y su hinchada le dedicó después del triunfo ante el Girona.

Fue toda una fiesta, con los jugadores y cuerpo técnico formando un pasillo en su salida al tributo. "Gracias Antoine", se leía en una pancarta sobre el césped. Entonces, aparece el futbolista desde la bocana de vestuarios y la ovación es de gala. Griezmann responde con aplausos y los ojos empañados.

Desde las pantallas de los marcadores se ven algunos de sus goles y los capitanes Oblak, Giménez y Koke le hacen entrega de una camiseta firmada por toda la plantilla. Después, una fotografía para la posteridad con toda la plantilla.

También el socio número dos del Atlético y dos niños le entregaron un regalo. Con Griezmann abrazado al veterano socio, el jugador recibió el carnet de socio de rojiblanco de la próxima temporada, que llevará su imagen.

Fue entonces cuando irrumpieron grandes capitanes históricos del Atlético al homenaje. Adelardo, Tomás Reñones, Miguel Angel Ruiz, Roberto Solozábal, Antonio López, Fernando Torres, Diego Godín.

Emotivas fueron las palabras de Torres. "Es el día de Antoine. Llevamos escuchando todos estos días el jugador único que hemos disfrutado. El mejor que muchos de nosotros hemos visto, eso está claro, pero creo que Antoine recoge algo más importante, que es el cariño, respeto y reconocimiento de la familia atlética. Gracias por tu fútbol y tu compromiso".

El saludo de su familia, de su mujer y sus hijos, terminaron de enternecer a Griezmann, que pidió "perdón de nuevo" por haberse marchado al Barcelona. "Fue un error", dijo. "Gracias a todos por traer aquí a vuestros niños para que vean lo que es el Atlético de Madrid, lo mejor del mundo".