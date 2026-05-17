El Deportivo quiere emular al Racing y se acerca a Primera

Pero el conjunto gallego no está dispuesto a que nada ni nadie le impida lograr el ansiado ascenso y con dos espectaculares goles de Mario Soriano, que igualó la contienda con un soberbio zapatazo desde fuera del área, y del neerlandés Zakaria Eddahchouri, dio la vuelta la contienda en el segundo tiempo.

Una remontada que dejó a los de Antonio Hidalgo a tan sólo una victoria del retorno a la máxima categoría del fútbol español, un triunfo que los blanquiazules tratarán de lograr la próximo domingo en el campo de un Valladolid sin nada ya en juego.

Circunstancia que no impidió al conjunto pucelano amenazar con aguar la fiesta del ascenso al Racing de Santander, tras igualar (1-1) antes de llegar al descanso con un gol de cabeza del marroquí Mohamed Jaouab el tanto inicial de Asier Villalibre para el conjunto cántabro.

Una igualdad que quedó definitivamente hecha añicos al cuarto de hora de la segunda mitad con la expulsión del zaguero visitante Carlos Clerc, que vio la tarjeta roja directa por un temerario intento de despeje que se saldó además con una pena máxima a favor del equipo local.

Penalti que se encargó de transformar Andrés Martín, uno de los nombres propios del ascenso, que llevó a los setenta y tres minutos al delirio a la grada del Sardinero al anotar el momentáneo 3-1 que sentenciaba prácticamente el ascenso.

Pero si algo ha caracterizado este curso a los de José Alberto López, el equipo más goleador de la categoría, es su voracidad ante la portería rival y ya en el tiempo de prolongación el gambiano Seleiman firmó el 4-1 final.

Una goleada que certificó el ascenso de un Racing de Santander que puso fin a una espera de catorce años, siete de los cuales los pasó en Primera RFEF, para volver a militar en la máxima categoría del fútbol español.

Ascenso que se complicó de manera notable el Almería que, como ya le ocurrió la pasada campaña, parece abocado a la promoción, tras caer el sábado por 1-2 ante Las Palmas, en un encuentro en el que el equipo indálico se dejó escapare la victoria en un par de minutos.

Los que van entre el setenta y nueve, cuando Enrique Clemente igualó el tanto inicial de Adrián Embarba para los andaluces con un acrobático remate, y el ochenta y uno, cuando Pejiño consumó la remontada del equipo canario, al culminar con calidad un pase en profundidad de Kirian Rodríguez.

Dos mazazos que condenaron a los de Rubi a afrontar las dos últimas jornadas sin depender ya de sí mismos, todo lo contrario que Las Palmas, que sólo debe fijarse en sí mismo para asegurar su presencia en las eliminatorias de ascenso.

Una promoción que también parece tener en el bolsillo el Málaga que se afianzó en la cuarta posición, tras imponerse el sábado por 1-4 al Ceuta con un doblete de Carlos Ruiz 'Chupe'.

Si en el primer tanto del canterano, que contabiliza ya veintidós dianas, remató de primeras un centro de Rafa Rodríguez en el interior del área, en el segundo Chupe demostró su potencia de remate con un contundente disparo desde la frontal.

Dos goles que elevan a seis los tantos anotados por el joven delantero malacitano, de 21 años, en las cuatro últimas jornadas, la mejor carta de presentación posible para una eliminatorias de ascenso que el Málaga ya acaricia.

Unos puestos de promoción por los que también pelea el Castellón, sexto, y el Burgos, séptimo clasificado, que no desaprovechó el tropiezo del conjunto 'orellut', que no pudo pasar el viernes del empate (1-1) en casa con el Cádiz, para igualar al puntos a los de La Plana en la tabla.

El agónico triunfo del conjunto castellano, gracias a un gol de David González en el tiempo de prolongación, permitirá a los de Luis Miguel Ramis seguir soñando con unas eliminatorias de ascenso, a las que también aspira el Eibar, octavo clasificado, pese a su inesperada derrota (2-1) en su visita al campo de la Cultural Leonesa.

Un resultado que permite seguir manteniendo vivas las opciones de salvación del equipo leonés, que escapó de una última plaza en la que se hundió un Zaragoza, que sumó su sexta derrota en los siete últimos partidos tras caer este domingo por 1-3 ante el Sporting de Gijón.

Derrota que deja al conjunto aragonés a cinco puntos de una permanencia, que este lunes podría sellar matemáticamente el Leganés si logra vencer al Huesca en una 'final' por la salvación, en la que el equipo oscense, antepenúltimo clasificado, se juega gran parte de sus opciones de continuar el próximo curso en la categoría.