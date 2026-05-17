La española Irene Guerrero lleva al América hacia el título en el Clausura mexicano

Además de Guerrero marcaron la brasileña Geyse Da Silva y Scarlett Camberos, de penalti.

El equipo dirigido por el español Ángel Villacampa se impuso con marcador global de 3-1 luego de que en el partido de ida de la final, el jueves anterior, las Rayadas vencieran por 1-0.

El América, liderado por Geyse y Guerrero, fue agresivo desde el inicio ante un Monterrey que adoptó como estrategia meterse en su terreno y buscar un contragolpe para hacer daño.

Al minuto ocho un cabezazo de Montserrat Saldivar envió el balón a la red; gol anulado por un empujón por la espalda de Geyse sobre una defensa rival.

Al 38, Geyse volvió a ser protagonista, se quitó a un par de defensas y disparó de frente al arco, pero el balón se fue apenas por arriba del travesaño.

Las Águilas abrieron el marcador a un minuto del descanso gracias a un centro en el que la costarricense Valeria del Campo estorbó a la guardameta Paola Manrique, quien no pudo controlar el balón y lo dejó listo para que Irene Guerrero lo enviara al fondo de la portería.

En el segundo lapso el América marcó el 2-0 al 51 en una jugada calca del primero. Centro al área en el que de nuevo Del Campo falló en el despeje, Manrique soltó el esférico que Geyse robó, disparó y anotó.

Dos graves errores de las Rayadas que en el torneo regular presumieron tener la mejor defensiva con apenas ocho goles recibidos en 17 juegos.

En el minuto 80 una patada dentro del área visitante sobre Geyse fue marcada como penalti, mismo que ejecutó Scarlett Camberos a la derecha de la guardameta para celebrar el 3-0.

Fue el tercer título de liga para el América en ocho finales disputadas.

A pesar de la derrota, el Monterrey se mantiene como el segundo equipo con más campeonatos obtenidos, con cuatro en ocho finales jugadas, tres menos que Tigres UANL, que tiene siete como el máximo ganador.