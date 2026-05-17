Mukhtar arrolla a LAFC con un triplete y mantiene el liderato del Nashville

Mukhtar, que en Europa pasó por Hertha Berlín, Benfica, Salzburgo y Brondby, alcanzó los seis goles en lo que va de la temporada regular.

Anotó el 1-0 en el minuto 13 tras una asistencia del costarricense Warren Madrigal y amplió distancias en el 20 con una gran falta directa que le permitió celebrar su diana número 100 con el Nashville.

A la hora de partido, después de que el venezolano David Martínez recortara para LAFC, transformó otra espectacular falta directa para subir el 3-1 al marcador.

LAFC buscó la remontada, pero pese al 2-3 del gabonés Denis Bouanga, no pudo evitar la derrota.

El Nashville suma 30 puntos, dos más que el Inter Miami de Leo Messi, que ganó 2-0 a los Portland Timbers este mismo domingo.