Vinicius, dieciséis goles; Mbappe, líder y Muriqi, segundo, sin marcar

El francés acumula 24 goles, dos más que el kosovar, y después, tercero, es el croata Ante Budimir, de Osasuna, que tampoco vio puerta.

Fue el brasileño Vinicius el que dio la victoria al Real Madrid ante el Sevilla. Sigue en racha el sudamericano, que lleva dieciséis tantos, igual que Lamine Yamal, mientras que Toni Martínez, que hizo el del Alavés, acumula trece.

- Con 24 goles: Mbappé (FRA) (8p) (Real Madrid).

- Con 22 goles: Muriqi (KOS) (4p) (Mallorca).

- Con 17 goles: Budimir (CRO) (5p) (Osasuna)

- Con 16 goles: Lamine Yamal (1p) (Barcelona); Vinicius (BRA)(3p) (Real Madrid)

- Con 15 goles: Ferran Torres (Barcelona); Oyarzabal (6p) (Real Sociedad)

- Con 14 goles: Borja Iglesias (4p) (Celta)

- Con 13 goles: Toni Martínez (Alavés); Sorloth (NOR) (Atlético de Madrid); Lewandowski (POL) (1p) (Barcelona)

- Con 12 goles: Mikautadze (GEO) (Villarreal).

- Con 11 goles: Lucas Boyé (ARG) (3p) (Alavés); Raphinha (BRA) (3p) (Barcelona); 'Cucho' Hernández (COL) (1p) (Betis).

- Con 10 goles: Espí (Levante); De Frutos (Rayo Vallecano); Akor Adams (NGR) (2p) (Sevilla); Hugo Duro (1p) (Valencia); Moleiro y Gerard Moreno (2p) (Villarreal).