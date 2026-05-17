Zarco: “Fue más un susto que algo grave”

"Hola a todos. No se preocupen, seguimos esperando los resultados de las pruebas. Lo que más me preocupa es la rodilla, los ligamentos cedieron, pero el fémur no está roto”, señaló en un vídeo en redes sociales.

"Hay una pequeña fractura en la parte inferior del peroné, en la parte exterior de mi tobillo izquierdo”, continuó.

"Les mantendré informados. Pero para tranquilizaros, fue más un susto que algo grave. Les mantendré informados. Me quedaré en el hospital esta noche porque quieren vigilarme y luego ya veremos”, resaltó.

Zarco sufrió la caída en la curva 1 del Circuito Barcelona-Cataluña y la pierna se le quedó enganchada entre la rueda y el carenado de la moto del italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP26), lo que le provocó las lesiones.