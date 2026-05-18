Fútbol Internacional
18 de mayo de 2026 a la - 18:25

Arsenal gana por la mínima al Burnley y queda a un paso de conquistar la Premier League

El alemán Kai Havertz (26 años) conectó de cabeza para el gol y triunfo del Arsenal.
El alemán Kai Havertz (26 años) conectó de cabeza para el gol y triunfo del Arsenal.202118+0000 GLYN KIRK

El Arsenal, vencedor este lunes 1-0 ante el Burnley, acaricia su primer título en la Premier League desde 2004 merced a los cinco puntos con los que aventaja al Manchester City -que tiene un partido menos-, a una fecha para el final del campeonato.

Por David Rolón y AFP

En el Emirates Stadium, ante el ya descendido Burnley, un solitario gol de cabeza del alemán Kai Havertz (36’) a la salida de un córner dio los tres puntos a los Gunners de Mikel Arteta, que en once días se juegan el título de Liga de Campeones ante el PSG.

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El líder londinense podría conquistar la liga inglesa desde el mismo martes si el Manchester City no gana en Bournemouth.

Si, por el contrario, los Citizens de Pep Guardiola suman los tres puntos ante el equipo de Andoni Iraola, el Arsenal deberá rematar la faena contra el Crystal Palace el domingo en la 38ª y última fecha, cuando el City reciba al Aston Villa al mismo tiempo.

El Arsenal marcó la diferencia a pelota parada (“set piece” en inglés), su especialidad: saque de esquina de Bukayo Saka y cabezazo de Kai Havertz (37’), titular en punta en detrimento de Viktor Gyökeres.

Los aficionados hicieron girar sus bufandas en el aire y cantaron “Set Piece again olé olé”, un estribillo muy conocido en el Emirates este curso.

No tuvieron mucho más que celebrar, ya que un poste rechazó un disparo de Leandro Trossard (15’), un centro-chut de Saka rozó el arco (31’) y el árbitro desestimó los dos penales reclamados por los Gunners en la segunda parte.

Arteta, que gritó y gesticuló con los brazos de rabia y alivio al pitido final, había alineado prácticamente a su once de gala.