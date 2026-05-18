José Mourinho, acuerdo hecho para regresar al Real Madrid

José Mourinho tendrá un segundo ciclo en el Real Madrid, confirmó hoy Fabrizio Romano. “Todos los términos han sido acordados verbalmente entre José Mourinho y el Real Madrid, esperando firmar todos los documentos”, informó el periodista italiano en X. El portugués será el reemplazante de Álvaro Arbeloa para la temporada 2026-2027.
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El nuevo vínculo entre el DT, que finalizó el 2025-2026 dirigiendo al Benfica de Portugal, y el Merengue, que terminó otro curso sin títulos, es por dos años. “Plan para un contrato inicial de dos años. José Mourinho viajará a Madrid después del partido Real Madrid vs. Athletic Bilbao”, anunció Romano, especialista en el mercado de transferencias internacionales.
José Mourinho regresa al Real Madrid
José Mourinho: primer ciclo, tres títulos
La primera etapa de José Mourinho en el Real Madrid duró tres temporadas: procedente del Inter de Milán, debutó en 2010-2011 y dirigió hasta 2012-2013 (retornó a Chelsea al año siguiente). El originario de Setúbal de 63 años conquistó tres títulos en la Casa Blanca: LaLiga 2011-2012, la Copa del Rey 2010-2011 y la Supercopa de España 2012.