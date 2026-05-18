El Rosario Central de Di María reciba a Universidad Central en busca del pasaje a octavos

El partido se disputará en el estadio Gigante de Arroyito, en la ciudad de Rosario (Santa Fe), desde las 19.00 hora local (22.00 GMT) y será arbitrado por el brasileño Flavio Souza.

El Canalla necesita solo empatar ante el combinado venezolano para asegurar al menos el segundo puesto del grupo H, en el que es líder con diez puntos, cinco goles a favor y ninguno en contra.

El equipo dirigido por Jorge Almirón viene de sufrir un duro golpe en el Torneo Apertura de Argentina, donde cayó el sábado por 1-0 ante River y quedó eliminado como visitante en las semifinales.

Durante el encuentro, Di María fue silbado y abucheado por la afición millonaria, en el marco de una polémica desatada por las acusaciones de directivos, periodistas y aficionados sobre presuntos beneficios arbitrales hacia Rosario Central por su presencia, algo que el 'Fideo' negó, al tiempo que acusó una campaña contra equipos del interior del país.

El exatacante del Real Madrid y Benfica, entre otros, es la principal carta de un conjunto rosarino que atraviesa un buen momento futbolístico: destaca por su sólida defensa, liderada por Gastón Ávila, un medio campo aguerrido, con la dupla entre Franco Ibarra y el chileno Vicente Pizarro, y un peligroso ataque liderado por el centrodelantero Enzo Copetti.

El conjunto venezolano, por su parte, marcha tercero en el grupo con seis unidades y buscará sumar puntos para no perderle pisada al segundo, el ecuatoriano Independiente del Valle, que recibirá este martes al golpeado Libertad de Paraguay.

En el torneo de su país, Universidad Central lidera el grupo A tras cuatro fechas, pero solo ganó una vez y empató otras tres.

Los colombianos Juan Manuel Cuesta y Camilo Zapata son los principales factores de peligro a favor del conjunto caraqueño en esta Libertadores.

En el último partido entre ambos equipos, disputado el 28 de abril, los argentinos se impusieron en el estadio Olímpico de Caracas por 0-3, con goles de Ignacio Ovando, Di María y Copetti.