Gonzalo Montiel sufre un desgarro y llegaría con lo justo al Mundial 2026

Montiel, autor del penal que consagró a Argentina en Catar 2022, debió ser reemplazado en el entretiempo del triunfo por 1-0 de River sobre Rosario Rosario Central por las semifinales del Torneo Apertura.

Antes de ser reemplazado por Fabricio Bustos, el exjugador del Sevilla había errado un penalti cuando el partido iba 0-0.

Su salida a falta de 45 minutos activó las alarmas tanto en River, que tiene por delante la final del Apertura ante Belgrano el próximo domingo, como en el seleccionado argentino, donde Montiel ha sido importante en la rotación del entrenador Lionel Scaloni durante los últimos años.

Si bien el técnico todavía no ha dado a conocer la nómina definitiva para la cita mundialista que comienza el próximo 11 de junio, 'Cachete' tiene muchas chances de hacerse un lugar y se perfila como el segundo lateral derecho del plantel, por detrás de Nahuel Molina.

Desde su regreso a River a comienzos de 2025, Montiel, de 29 años, ha tenido muy buenos rendimientos pero también ha sufrido numerosas lesiones, que llevaron a que haya tenido escasos minutos con la camiseta celeste y blanca durante el último año y medio.

Scaloni no cuenta con muchas alternativas consolidadas en esa posición, y, además de Molina y Montiel, el único lateral derecho natural que figura en la prelista de 55 jugadores anunciada el lunes pasado por Argentina es Agustín Giay, del Palmeiras. También figuran Nicolás Capaldo, del Hamburgo alemán, y Kevin Mac Allister, de Union Saint Gilloise de Bélgica, que también han ocupado ese puesto en sus clubes cuando fue necesario.

Argentina integrará el grupo J del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá y debutará el próximo 16 de junio ante Argelia. Luego chocará ante Austria el 22 de junio y cerrará su participación en la fase de grupos el día 27, ante Jordania.

Además de la lesión de Montiel, este lunes también se conoció que Aníbal Moreno y Sebastián Driussi también se perderán la final del próximo domingo ante Belgrano de Córdoba tras sufrir ambos un esguince en la rodilla derecha que les demandaría en torno a un mes de recuperación.

La baja de Driussi es especialmente para los dirigidos por Eduardo Coudet, dado que el centrodelantero es el máximo anotador del equipo en el año, con siete goles.

Moreno, por su parte, se ha convertido en una pieza importante del mediocampo millonario desde su llegada a comienzo de este año, y también integra la prelista de 55 jugadores de Argentina para el Mundial, aunque cuenta con pocas posibilidades de hacerse un lugar en la lista definitiva de 26 jugadores.

Antes del duelo ante Belgrano, River recibirá este miércoles al brasileño Bragantino por la quinta jornada del grupo H de la Copa Sudamericana, mientras que el 27 de mayo cerrará su participación en la fase inicial del torneo continental ante Blooming de Bolivia.