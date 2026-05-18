Irán aterriza en Turquía para preparar el Mundial y tramitar los visados

Los jugadores iraníes salieron poco antes de las 13:00 GMT del aeropuerto de Antalya (sur), constataron dos corresponsales de la AFP.

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El equipo, compuesto por 22 jugadores y el cuerpo técnico según la agencia de prensa iraní Tasnim, había salido de Teherán el lunes por la mañana.

La participación del equipo en el Mundial de 2026, que coorganizan Estados Unidos, México y Canadá, se produce en medio de un frágil alto el fuego entre Irán y Estados Unidos que puso en pausa 40 días de guerra que comenzaron el 28 de febrero.

Estados Unidos rompió relaciones diplomáticas con Irán en 1980 tras la Revolución Islámica y la crisis de los rehenes en la embajada estadounidense.

En Antalya, Irán espera disputar dos partidos amistosos, aunque hasta ahora solo se ha confirmado un encuentro contra Gambia, previsto para el 29 de mayo.

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El equipo persa aprovechará su estancia en Turquía para completar las solicitudes de visado necesarias para entrar en Estados Unidos.

“Aún no se han emitido visados”, declaró Mehdi Taj, presidente de la federación iraní de fútbol, a los medios iraníes el pasado jueves.

Taj dijo que se esperaba que los jugadores se sometieran a la toma de huellas dactilares en Turquía como parte del proceso de visado, pero que querían evitar un viaje de más de 380 kilómetros desde Antalya hasta Ankara.

El sábado, el secretario general de la FIFA, Mattias Grafstrom, mantuvo una reunión en Turquía con la federación iraní, calificándola de excelente y constructiva.

Taj también describió la reunión del sábado como “positiva y constructiva” sin entrar en detalles. Cuando la selección llegue a Estados Unidos, Irán debe establecer su cuartel general en Tucson, Arizona.

El equipo, que está en el Grupo G, tiene previsto iniciar su campaña en el Mundial contra Nueva Zelanda en Los Ángeles el 15 de junio. Seguidamente debe enfrentarse a Bélgica en la misma ciudad, el día 21, y posteriormente a Egipto en Seattle, el 26.