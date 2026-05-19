El América reta al campeón Gotham en inicio de la semifinal de la Copa de Concacaf W

Lideradas por campeona mundial española Irene Guerrero y la brasileña Geyse, las azulcremas llegan al duelo en Pachuca, centro de México, en un elevado estado de ánimo, aunque está por ver si se han recuperado de la final que le ganaron el pasado domingo al Monterrey al vencerlo por 3-0 en el duelo de vuelta de la serie.

América posee equilibrio en todas sus líneas, con el que encabezó el grupo A con tres victorias, un empate, 12 goles a favor y ninguno en contra.

Las azulcremas del entrenador español Ángel Villacampa tendrán delante al poderoso Gotham, campeón defensor, colocado segundo de su llave con tres victorias y un empate, mismo balance del Washington Spirit, líder al mostrar mejor diferencia de goles a favor y en contra.

Con la brasileña Bruninha, una defensora con aptitudes para atacar que muestra un 81 por ciento de efectividad en los pases, y con la delantera Jaedyn Shaw, el cuadro de la liga de Estados Unidos buscará imponer condiciones como hizo el año pasado, cuando eliminó al Tigres UANL en la final.

El ganador del duelo América-Gotham enfrentará por el título al mejor del segundo partido de la jornada, entre el Spirit de la goleadora Trinity Rodman y el Pachuca mexicano de Charlyn Corral, ganadora del premio 'Pichichi' en el 2018.

Veloz, con capacidad para improvisar y con personalidad en los momentos cruciales, Rodman encabezará el ataque del cuadro de Washington, que lució bien en la fase eliminatoria, al empatar sin goles con el Gotham y encabezar la clasificación.

Pachuca fue eliminado por el Monterrey en la semifinal del Clausura mexicano y llega en buen momento al enfrentamiento, descansado y con Corral en gran forma, con 15 goles en la liga mexicana.

Serán los dos duelos de semifinales de difícil pronóstico. En el caso del Pachuca, saldrá a sacar provecho de la condición de local ante el cuadro con mejor ofensiva en la National Women's Soccer League.

Los vencedores de este miércoles disputarán el próximo sábado la final, cuyo equipo ganador se clasificará a la Copa Mundial de clubes de 2028.