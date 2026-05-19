Flamengo busca la clasificación anticipada con sus cuatro mundialistas

El partido a las 21.30 horas (0.30 GMT) del miércoles en el estadio Maracaná de Río de Janeiro se disputará tan solo dos días después de que el seleccionador brasileño, Carlo Ancelotti, incluyera a cuatro jugadores del Flamengo en su lista de 26 convocados para el Mundial 2026: los laterales Danilo y Alex Sandro, el zaguero Léo Pereira y el centrocampista Lucas Paquetá.

El club carioca lidera la clasificación del Grupo A de la Libertadores con 7 puntos y una victoria ante Estudiantes le garantizará el cupo en octavas con una jornada de anticipación.

Dependiendo del resultado del miércoles en la visita que el Independiente Medellín colombiano le hará al Cusco peruano, Flamengo puede garantizar la clasificación como primero del grupo, ya que quedará fuera del alcance de sus rivales.

Y su ventaja puede aumentar aún más en caso de que la Conmebol finalmente le conceda los tres puntos del partido con el Medellín que tuvo que ser suspendido por incidentes violentos en las tribunas en Colombia.

El Estudiantes, en cambio, segundo en la clasificación con 6 puntos, necesita puntuar para impedir que el Medellín (4) o el Cusco (1) amenacen su cupo en octavos. En caso de una derrota ante Flamengo, el conjunto argentino tendrá que decidir el cupo a la próxima fase en su enfrentamiento al Medellín la próxima semana.

Además de contar con la ventaja de jugar en casa en un Maracaná en el que se prevé una elevada asistencia, Flamengo se medirá a un Estudiantes al que le empató 1-1 en el partido disputado en La Plata.

En la Libertadores del año pasado, además, Flamengo eliminó a Estudiantes en cuartos de final en una disputa de penaltis decidido para el club brasileño por el portero argentino Agustín Rossi.

El conjunto de Río de Janeiro probablemente alineará a sus cuatro mundialistas, aunque queda la duda de si Danilo volverá a arrebatarle la titular al uruguayo Guillermo Varela, así como a un cuarteto ofensivo integrado por el goleador Pedro, el extremo colombiano Jorge Carrascal y los delanteros Samuel Lino y Evertton Araújo.

Flamengo, sin embargo, necesita recuperar el golpe anímico que le supuso su eliminación prematura la semana pasada de la Copa do Brasil. En el Campeonato Brasileño, en cambio, marcha segundo en la clasificación a cinco puntos de Palmeiras.

Estudiantes, por su parte, llega a Río de Janeiro aún invicto en la Libertadores, con una victoria y tres empates, pero eliminado precozmente del Torneo Apertura argentino por el Racing.

El equipo de Alexander Medina intentará aprovechar la experiencia de Fernando Muslera y la vitalidad de Tomás Palacios para sorprender en el Maracaná.