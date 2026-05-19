Martínez elogia a Colombia, pero por ahora se centra en el Congo

En una rueda de prensa en el complejo Ciudad del Fútbol en Oeiras, en el área metropolitana de Lisboa, Martínez no quiso opinar por ahora sobre el partido contra el combinado 'cafetero' y habló de los peligros que representan los demás rivales del grupo, el Congo y Uzbekistán.

"Respetamos mucho el partido de Congo y el de Uzbekistán, y después veremos si el tercer partido es un partido donde podríamos estar muy acertados frente a una selección muy respetada", dijo el técnico español.

Martínez destacó "el talento individual" de la selección africana, y advirtió de que "los equipos que llegan al Mundial por primera vez tienen un factor que no se puede medir, no se puede controlar. Esa ilusión, ese sueño de los jugadores de llegar".

"En un Mundial no hay ni posiciones en el 'ranking' ni historias de hacerse favorito o no. Nuestro partido más importante ahora en el Mundial es el primero", subrayó.

Portugal comenzará el Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, enfrentándose a la República Democrática del Congo el 17 de junio en la ciudad estadounidense de Houston, en Texas.

Posteriormente se enfrentará a Uzbekistán, también en Houston, y cerrará la fase de grupos el 28 contra Colombia, en Miami, Florida (EE. UU.).