Palmeiras confía en clasificar anticipadamente en casa ante un Cerro Porteño debilitado

Los dirigidos por el portugués Abel Ferreira lideran el Grupo F con ocho puntos, seguidos del conjunto paraguayo que se ubica en la segunda posición con siete.

Un triunfo simple le dará el pase a octavos a Palmeiras una jornada antes de que finalice la fase de grupos del torneo, pero pondrá en aprietos a su rival.

Cerro Porteño, en caso de derrota, tendrá que salir victorioso cuando reciba al Sporting Cristal la próxima semana si quiere pasar a la siguiente fase.

Sporting está en la tercera posición, con seis unidades.

El Verdão llega como favorito tras una campaña invicta en la Libertadores y por su condición de líder en el Campeonato Brasileño.

No obstante, su talón de aquiles está en el número de bajas que le asisten por lesión.

Seis jugadores están en el departamento médico, entre ellos el lateral uruguayo Joaquín Piquerez y el delantero Vitor Roque.

Ferreira tendrá que reorganizar el ataque, liderado por el argentino José Manuel 'Flaco' López, con Maurício como opción para suplir la ausencia del paraguayo Ramón Sosa y el colombiano Jhon Arias para apoyar el flanco derecho.

Andreas Pereira seguirá como estratega y el paraguayo Gustavo Gómez posiblemente retome su puesto en la defensa. Paulinho, recién reincorporado tras una larga recuperación, podría aparecer en el banco.

Cerro Porteño, en cambio, no tiene bajas confirmadas, pero el técnico argentino Ariel Holan está en duda entre Gatito Fernández y Alexis Martín en el arco.

La esperanza en la ofensiva estará puesta en el exdelantero del Vasco da Gama Pablo Vegetti, la estrella del conjunto paraguayo este año, pero el argentino aún no despega del todo en la temporada.