La selección argentina de fútbol usará la IA de Google Gemini durante el Mundial 2026

“Toda esa tecnología nos va a permitir trabajar mucho en la prevención de lesiones, el análisis táctico y muchas otras cosas en tiempo real que impliquen la toma de decisiones de los cuerpos técnicos”, aseguró el director comercial de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Leandro Petersen.

La AFA presentó su colaboración con Google Gemini este miércoles en pleno Times Square de Nueva York, a poco más de tres semanas para que empiece el Mundial 2026.

Petersen no quiso dar detalles económicos sobre la colaboración con Google, pero apuntó que se trata de “uno de los acuerdos más importantes para la historia de AFA”.

“Los aficionados podrán usar la IA de Gemini para crear imágenes con sus ídolos, canciones y otros contenidos a la hora de sacarse fotos y subirlas a la plataforma. Los fans que no van a estar en el Mundial se van a poder sentir cerca de la selección y de ídolos globales como Lionel Messi” agregó Petersen.

Este será el primer Mundial de fútbol masculino tras la explosión de la inteligencia artificial con ChatGPT de OpenAI, Claude de Anthropic, Grok de X o Gemini de Google, entre otras.

“Va a ser completamente distinto a cualquier otro Mundial que hayamos vivido. La IA va a estar en la palma de la mano de los aficionados, los jugadores, los cuerpos técnicos... va a cambiarlo todo”, aseguró la directora de comunicaciones de Google para Hispanoamérica, Flor Sabatini.

La ruta de Argentina

Argentina llega al Mundial de este verano en Norteamérica como una de las favoritas junto con otras selecciones como Francia o España. La selección albiceleste, capitaneada por Leo Messi, buscará revalidar el título que consiguió en Catar 2022.