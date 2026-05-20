Lucas Hernandez: "Ojalá podamos seguir marcando la historia"

"Estamos marcando la historia del club y de Francia, ojalá podamos hacerlo más aun", señaló el jugador en la jornada de medios organizada por el club.

Pese a la experiencia del año pasado, Lucas aseguró que "cada final es diferente" y "todas se afrontan de la misma manera, con el mismo trabajo y preparación" y afrontando el duelo "como el año pasado".

"Somos conscientes de que estamos creando historia del club. El año pasado ya fue históricoy tenemos la oportunidad de que vuelva a serlo otra vez. Pero no es fácil aunque lo parezca", comentó.

"Hemos hecho una temporada espectacular y queda una final, que está ahí para jugarla y ganarla. Del que pierda nadie se va a acordar", agregó.

Destacó la fortaleza del Arsenal y el trabajo de su entrenador, Mikel Arteta, que junto al suyo, Luis Enrique, "están haciendo un trabajo espectacular".