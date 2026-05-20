Universidad Católica y Barcelona se juegan sus opciones dentro un espinoso Grupo D

Los Cruzados reciben en la quinta fecha al Ídolo del Astillero en el Claro Arena, donde no han podido ganar hasta ahora en este torneo, con el objetivo de recuperar el liderato en la zona que pasó a manos de Cruzeiro.

El cuadro brasileño llegó a ocho puntos tras igualar 1-1 el martes con Boca, que es segundo con siete puntos igual que Católica, que bajó al tercer lugar por los nuevos criterios de desempate de Conmebol, mientras Barcelona tiene tres unidades.

El equipo dirigido por el argentino Daniel Garnero perdió de local con Boca Juniors en la primera fecha y cerrará la fase de grupos en Buenos Aires, el próximo 28 de mayo, por ello una victoria ante los ecuatorianos todavía no le garantiza el avance a la siguiente fase.

El conjunto chileno igualó sin goles con Cruzeiro jugando en casa en la fecha anterior, mientras que Barcelona respondió, tras tres derrotas, sorprendiendo a Boca Juniors con un triunfo en Guayaquil por 1-0 que le abrió una última oportunidad.

Los universitarios han tenido un rendimiento regular en su regreso al torneo continental, que no jugaban desde 2022, en tanto que en la liga chilena se mantienen en la pelea por el título, tras ganar el pasado sábado por 0-2 a Deportes Limache.

Ese partido, sin embargo, trajo complicaciones luego de que el goleador Fernando Zampedri salió del encuentro por un golpe en el rostro, que lo dejó con una fractura en la nariz, y esperan por su evolución.

El otro delantero Clemente Montes, que según rumores de mercado despierta interés en equipos de Argentina, también salió con problemas de rodilla, aunque se descartó una lesión y su titularidad parece garantizada.

Los dirigidos por César Farías, por su parte, vienen de golear por 3-0 a Aucas, que los ubica en el tercer puesto de la liga, a once puntos del liderato, y se aferran a sus últimas opciones de seguir en competencia internacional, pero precisa ganar sus últimos dos partidos ambos de visitante.

"Llegamos con la necesidad de ganar los puntos, pero es un grupo que está lleno de mucha emocionalidad y ansiedad. Vamos tranquilos, algo primordial para jugar un partido de estos", aseguró Farías.

El entrenador venezolano confía en que su equipo ha podido "sacar partidos muy duros como visitante", pero entiende que "eso no nos garantiza nada y vamos con la actitud correcta".

Los guayaquileños tendrán dos bajas importantes para este encuentro por suspensión, el defensor Álex Rangel que llegó al límite de amonestaciones y el volante Milton Céliz, que fue expulsado ante Boca Juniors.