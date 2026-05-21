Arteta: "Mis hijos vinieron corriendo y llorando, diciendo: 'Somos campeones'"

"Es increíble escuchar que somos campeones", dijo Arteta al comienzo de su rueda de prensa durante el día de atención a los medios previo a la final que disputará el conjunto inglés, contra el París Saint Germain, el próximo 30 de mayo.

"Es uno de los mejores sentimientos. Se suponía que tenía que haber estado aquí, en el centro de entrenamiento, viéndolo con los jugadores, pero veinte minutos antes del partido tuve que irme. Me fui a casa, hice una barbacoa, no vi el partido. Luego empecé a escuchar ruidos. Mis hijos vinieron corriendo a mí llorando y diciendo que somos campeones. Fue algo mágico. Luego Martin (Odegaard) me llamó "dónde estás, ven aquí". Y luego les vi en Londres",

"Cuando lo consigues, ves lo mucho que significa para la gente, en todo el mundo. Mucha gente ha estado involucrada en lo que hemos conseguido. Desde la época de Arsene (Wenger). Cuando hemos abierto esa botella, la gente tenía muchas emociones acumuladas".

"Ahora queremos más, ahora queremos Budapest. Sabemos por lo que hemos pasado, que hemos ido paso a paso, pero sabíamos que no íbamos a parar, que nos íbamos a reinventar y que haríamos todo lo posible para conseguir esto".

El técnico español contó que ha llamado a Andoni Iraola para agradecerle el empate contra el City.

"Le llamé ayer, lo primero para felicitarle por el trabajo que ha hecho con el Bournemouth. Le dije que casi nos quita la Premier (cuando les ganó hace un mes) y ahora nos la ha dado. Le di las gracias y le felicité por todo lo que ha conseguido y le deseé lo mejor en el siguiente capítulo de su carrera".