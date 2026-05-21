Chile y República Democrática del Congo jugarán amistoso el 9 de junio en el sur de España

Este encuentro está previsto para las 16.00 horas del 9 de junio en el Estadio Municipal de La Línea de la Concepción, donde juega habitualmente la Real Balompédica Linense, informaron este jueves a EFE el Ayuntamiento de esta localidad del Campo de Gibraltar y la empresa Football Impact, promotora del amistoso.

Este partido forma parte de la preparación de la selección del Congo para el Mundial 2026, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio, en el que está encuadrada en el Grupo K junto con Portugal, Colombia y Uzbekistán.

Esta selección canceló sus entrenamientos de preparación para la cita mundialista en la capital, Kinsasa, para trasladarlos a Bélgica por el brote de ébola en el este del país, al tiempo que mantiene su partidos amistosos en Europa (en Bélgica y España), según confirmó este jueves a EFE por teléfono el asesor especial del ministro de Deportes congoleño, Alain Makengo.

El combinado congoleño estaba entrenándose para el torneo en Kinsasa, ciudad en la que aún no se han registrado casos y que se encuentra a unos 2.000 kilómetros de la provincia de Ituri, epicentro de la epidemia de ébola.

Por su parte, Chile se quedó fuera y no participa en una cita mundialista desde Brasil 2014, en la que cayó en octavos ante la anfitriona.