Colombiano Puerta, expectante por estar cerca de cumplir su sueño de niño de ir al Mundial

"Es una alegría inmensa estar ahora aquí, tan cerca de cumplir ese sueño de niño por el que tanto he luchado, he trabajado, y ahora que tengo la oportunidad no pienso desaprovecharla por nada del mundo y espero estar allí, para eso debo seguir haciendo las cosas bien", expresó Puerta en una declaración a medios.

El jugador de 22 años se mostró "muy contento, muy emocionado" por haberse sumado al inicio de la preparación colombiana para el Mundial de 2026 en la sede deportiva del Atlético Nacional en el municipio de Guarne, cercano a Medellín, donde el seleccionador Néstor Lorenzo elegirá a lo 26 futbolistas que irán a la Copa del Mundo.

"Vengo haciendo un buen trabajo, pero hay que esperar hasta el final, hasta que salga la lista (...) Cada día que estamos acá es una oportunidad para dar lo mejor, para convencer al cuerpo técnico, al profe, y cada vez que estoy acá trato de dar lo mejor de mí (...) eso es lo que voy a seguir haciendo para estar en esta lista de 26", expresó.

Puerta, que consiguió esta temporada el ascenso con el Racing, destacó el "carácter, ese ímpetu" que muestra dentro de la cancha como una de las razones por las que debe jugar el Mundial.

"Eso me ha marcado un poco en el fútbol español, aparte de mi buen juego. Creo que esa parte la puedo aportar acá, lo he demostrado en los partidos que pude jugar y ahora tengo que seguir haciendo eso mismo para poder estar, si Dios quiere, en el Mundial", añadió.

La selección cafetera hace parte del grupo K con Portugal, Uzbekistán y República Democrática del Congo, este último ganador de una de las repescas que se disputaron en marzo.

El primer partido de Colombia será ante los asiáticos el 17 de junio en el estadio Azteca de Ciudad de México y seis días después jugará contra los africanos en Guadalajara.

Los suramericanos cerrarán su participación en la fase de grupos ante los portugueses en Miami el 27 de junio, uno de los partidos más llamativos de la primera ronda del Mundial.