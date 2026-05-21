El brasileño Thiago Silva se marcha del Oporto

Silva, de 41 años, llegó al Oporto el pasado mes de enero tras dejar el Fluminense, y disputó 14 partidos en todas las competiciones.

La experiencia del internacional brasileño en la zaga ayudó a los 'dragones' a proclamarse campeones por primera vez en cuatro años y a terminar la Liga Portugal como la mejor defensa, con sólo 18 goles en contra.

En declaraciones compartidas por el club portugués, Silva dijo que "fue increíble y un enorme placer" representar a los blanquiazules, donde vivió "momentos de gran felicidad".

"Quiero agradecer todo el cariño, la admiración y el respeto que me han brindado en los últimos meses. Fueron tiempos interesantes para mí, de crecimiento personal y profesional, de aprendizaje en el fútbol", afirmó.

Esta fue la segunda etapa de Silva en el Oporto, su primer club en Europa, tras una breve paso por el filial en 2004.

A lo largo de su larga y exitosa carrera, Silva jugó en clubes como el Milan, el París Saint-Germain y el Chelsea.

En su extenso palmarés, además de la reciente Liga Portugal, figuran un 'Scudetto', siete Ligas francesas y una Liga de Campeones conquistada con el Chelsea, entre otros trofeos.

Fue 113 veces internacional con Brasil, con el que ganó la Copa América y la Copa de Confederaciones.